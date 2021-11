◎ 吳智遠

十一月十七日,澳洲教育與內政主管部門在經過逾兩年的研究後,正式發布了反外國干預澳洲大學部門指南(Guidelines to counter foreign interference in the Australian university sector),特別著重於防止校園出現自我審查以及保護敏感研究。

這項指南係澳洲於二零一八年通過之外國影響力透明計畫法(Foreign Influence Transparency Scheme Act)的補充,指南雖未指明對象,但列舉許多研究個案,皆可令人聯想到近年來由中國官方單位或其協力組織,以及其留學生在澳洲的積極活動所引發的新聞事件。

稍早在國內,亦因為中國清華海峽研究院在我國清華大學校內設置新竹辦公室,引發清大違反兩岸人民關係條例的爭議,令陸委會與教育部介入研議裁罰;然亦有從學術交流及學術自由角度出發者,持不同意見。

誠然,兩岸學術交流在過去一段時間內曾受到大力鼓勵,但為了順利進行交流,而進行不同程度的自我審查或接受不合理的條件,也時有所聞,此實有礙於學術自由的彰顯。

在國內外局勢丕變的今日,或可藉近期事件通盤檢視兩岸教育交流現況,並參考澳洲相關法令及最新指南,訂定合理而明確的規範,兼顧防止自我審查、保護研究成果以及學術交流需求。

(作者為生技研究人員及經理人)

