自由廣場》2021百項最佳發明有感

◎ 陳信文

這期《時代》雜誌的專輯是二○二一年百項最佳發明。每一項發明都相當重要，讓我們的世界更美好、更聰明與更有趣。以下幾項特別引起筆者的興趣，包括了Huue公司、樂高（Lego）公司與紙可拍（Paper shoot）公司等的發明。

Huue公司技術介紹文的標題是Blue jeans go green，指的是藍色牛仔褲變環保了，也賣弄一下green為綠色的雙意涵。牛仔褲一年賣四十五億條，但是其染料卻對環境有害。生物技術公司Huue以細菌將蔗糖轉化成具同樣效果的染料，去除了對環境的危害。不退流行的牛仔褲，增加了環保的意象，真令人喜歡。

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樂高公司技術介紹文的標題是From bottles to blocks。樂高公司於今年六月公布了以回收寶特瓶製作成樂高積木的原型，並宣告將於二○三○年全面採用可永續的材料來生產樂高。樂高公司一年使用了十萬噸的塑料，是大宗的用戶。如果改用回收的寶特瓶，這將會是對減少廢棄寶特瓶非常重要的發明。

最令人眼睛一亮、並感到與有榮焉的是，台灣數位相機的品牌紙可拍公司，該公司二○一三年起由紙相機出發，以紙為素材、並以可組裝的方式，來製備相機，不僅非常新奇，產品外觀也相當有質感。該產品強調獨特及對自然友好的特性，曾得過台灣精品、紅點設計獎等多項大獎。

有趣的是該文標題是Low-tech meets high-tech，以及該文開始就強調技術是來自台灣的George Lin。使用紙來製備這些相機，是相當高深的技術。可能撰稿人對台灣的印象是高科技島，加上紙可拍是秉持著「將輕巧、極簡、環保的元素融合在相機之中」的台灣公司，所以該文才會下了低科技遇見高科技的標題。

其實科技來自於人性，發明基於人的需求。不論是高科技的護國群山，或是崇尚友善簡單的紙相機、對環境無害的牛仔褲、用回收塑料製作的積木玩具，每一項都有著相當深厚的科學基礎與技術，也都本著創造更好的人類生活為出發。謝謝所有的發明家，也恭喜榮膺百項最佳發明的發明家們！

（作者為清華大學講座教授兼副校長）

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