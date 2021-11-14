自由廣場》從快打機制看海神案

◎ 陳立

警政署訂頒「街頭聚眾鬥毆案件處置執行計畫」，除要求即時處理外，第二階段更要求「主官應負起全般責任，採取主動、強勢作為，立即啟動快打部隊，派遣各線上警力趕赴現場，並指派分局偵查隊當日輪值幹部到場予以協助指導，嚴正執法，貫澈公權力。」而對現行犯，則要求「應以強制力即時逮捕」。另修正「各警察機關啟動快速打擊犯罪部隊實施計畫」，要求「即時啟動快打機制」，調度優勢警力，控制現場狀況。要論這次台中瑪莎拉蒂「海神」案警方疏失，應是現場員警之敏感度，以及現場似無作為，而後續傳詢消極，致遭非議等。

當員警據報「圍毆」、「受傷」、「多人」等關鍵字，即應啟動「快打機制」。本件疏未啟動快打機制，壓制施暴氣焰，以致未能及時發現三人圍毆一人之犯罪態樣，引發社會觀感不佳。這也就是分局長、偵查隊長、所長遭懲處主因。

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依「警察職權行使法」第六條，合理懷疑其有犯罪嫌疑或有犯罪之虞者，自得查證身分據以釐清施行強暴之人。就算傷者送醫，仍得透過勤指中心代查傷勢，倘傷勢嚴重（鮮血直流或骨折、昏迷意識不清等），或傷及致命部位（頭部、重要器官等），就應綜合研判、當機立斷，不應僅以事後查辦之消極方式處理。

按刑法第一百五十條第一項：在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場「助勢之人」，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；「首謀及下手實施者」，處六月以上五年以下有期徒刑。

是以，不論是否提告，警方均應究辦，更何況傷者送醫後陷入昏迷，顯為傷重，並有行車記錄器所錄傷者遭人勒頸、圍毆之過程，足認絕非普通傷害案件，且同行友人目睹，並遭恐嚇不得打電話等證述，可資佐證。

警察勤務狀況隨時浮動，也是瞬息萬變的，雖難以事後檢視來回顧現場，也不能因為市警局道歉、懲處員警，就認為錯在警方。任何案件從事後諸葛的模式來審視，總能挑出缺失。但實際上只要警方依照法令、標準作業程序處理，維護雙方權益、嚴正執法、依法究辦，就不至於發生上述情況而遭輿論撻伐。

（作者曾任警官，現為公職補習班警察法學講師）

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