自由廣場》政建協 被消失的組黨

◎ 游錫堃

兩個「組黨」，同樣是在台灣土地上長出來的，同樣是在國民黨「黨禁」政策下，一個消失，一個成功，但是台灣的民主卻因而延誤了39年！

一年多來，新冠肺炎疫情之下，百業受創，卻也是台灣史創作與出版豐收的一年，其中吸引我快速看完的是黃惠君女士所著的《228消失的政黨》一書。書中詳述許多台灣先賢在1947年前後，以和平方式積極爭取民主選舉，但卻被以慘絕人寰的方式屠殺的過程，顛覆了許多人過去對228事件真相的認知。

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看了黃君的書後，我才知道「228事件」原來不只是一般人以為的緝菸、族群衝突、物價上漲、官員貪腐、軍紀敗壞、壟斷物資…等原因，而是背後有一個更重大的政治因素，就是1946年11月20日，陳儀面對「台灣省政治建設協會」（簡稱「政建協」）要求「縣市長普選」，親口說：「現在要實行縣市長民選，實在危險得很，可能變做台灣的台灣…」；在國際住民自決思潮興盛之時，陳儀害怕「台灣成為台灣的台灣」，遂形成了當時的「黨禁」政策。可以說陳儀藉228事件，有策略地屠殺「政建協」的台灣菁英。

228事件原本只是治安事件，不是內戰，但是陳儀在發生未滿3天的3月2日就要求蔣介石派兵來台；3月5日，非暴力組織「政建協」領袖蔣渭川寫信請美國大使館拍電報轉交蔣介石，要求「萬勿派兵來台」，但蔣介石卻在回電報給陳儀時，特別強調有收到「政建協」電文而且「余置之不理」。3月8日，蔣介石的軍隊在台展開大屠殺，3月10日開始針對「政建協」領袖、幹部實施密裁（暗殺），3月13日下令解散「政建協」，4月18日警總發布「二二八事件首謀叛亂在逃主犯名單」，將參與「政建協」者視為「罪刑」。

「政建協」源於1927年蔣渭水創辦的「台灣民眾黨」。1945年8月終戰，蔣渭川在9月就成立了「台灣民眾黨籌備處」，因當局不准組黨，1946年元月，日治時代的各大社運團體合組「台灣民眾協會」，其後又受陳儀逼迫，於4月7日更名為「台灣省政治建設協會」。「政建協」因為在全島積極推動「縣市長普選」，成為陳儀政府的眼中釘。

這本書讓我知道，原來在1947年已經存在一個重要的本土實質政黨；當時「政建協」在全島已有25個分會及一萬多名會員，是一個「沒有黨名的政黨」，卻慘遭「密裁」、「屠殺」之後被消失。難能可貴的是，台灣人民薪火相傳、百折不撓、前仆後繼，終於在39年後的1986年成功組織了「民主進步黨」（詳見《衝破黨禁1986》），使台灣走上社會自由化與政治民主化，今天台灣才能被國際譽為民主典範。

看了《228消失的政黨》，更進一步了解台灣的民主真的是前輩先賢流血流汗拚搏走過來的，是在血淚交織及苦難中誕生的，我們一定要好好珍惜這得來不易的民主成果。天佑台灣！

（作者為立法院長）

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