自由廣場》徹底檢視育成中心的存廢

◎ 黃榮文

據報導，中共「清華海峽研究院」透過國內「自強工業科學基金會」，自二○一六年開始向清華大學承租校內「育成中心」五樓，成立「清華海峽研究院新竹辦公室」，將魔手伸進國內頂大，除統戰之外，竊取國內高科技領域技術及延攬高科技人才應是其最主要目的。

經濟部於一九九六年通過了《鼓勵公民營機構設立中小企業創新育成中心要點》，開始推動中小企業創新育成政策，鼓勵與輔導公民營機構，利用現有的軟硬體資源，培育中小企業或個人進行創新或創業，加速國內產業升級；各大專校院因此爭相設立創新育成中心（簡稱育成中心），蔚為風氣。

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國內各大學幾乎都設有育成中心，使用的是以公帑建造的校舍，但大多另訂營運辦法，財務上自負盈虧，不受正規會計制度監督，亦無須報部核准，形同化外之地。各校的育成中心營運方式不一，因有招商壓力，初期擔任中心主任是件苦差事，大多由科系主任以上行政主管兼任，但聘有專業經理及若干職員，非屬學校編制內人員。

此時正逢第一次教育改革上路，為了滿足百姓對高學歷的渴求，公私立學校新設、升格、改制，不一而足，更廣開「回流教育」之門，許多學校爭向教育部申設各種在職產學專班，以與育成中心相輔相成，不僅招生相對容易，招商率更可倍增，財源滾滾來。中小企業老闆只要花錢進駐育成中心，同時報讀在職專班，三年進駐期（通常）一到，學位也順利到手，何樂不為。雖說有點以偏概全，但此種現象確實時有所聞。

隨著時間遞移，連李眉蓁、顏寬恒之流都取得了在職碩士學位，粥多僧少下，回流教育已不再受到青睞，許多學校育成中心招商、營運都相對困難，有的因此不聘中心的專業經理人，甚至是兼任的主任一人統理中心一切事務。或許因為如此，清大育成中心才會將校舍租給不具進駐資格的中資單位，賺取租金，「貼補家用」。

建議各校何不壯士斷腕，徹底檢視校內育成中心營運績效；若確實績效不彰，何妨解散育成中心，將校舍回歸學校，做最有利於師生的使用。

（作者為彰化師大兼任教授，前彰師附工校長）

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