自由廣場》從戰略安全視角理解日本福島食品

◎ 劉明德

自從日本福島核電站爆炸以來，我國禁止福島等五縣食品進口已逾十年。當時的條件跟現在的環境出現根本差異，最大的不同就在於台灣此時所面臨的生存威脅，而如此威脅在二○一一年並不存在。

中共對台灣的滲透、文攻武嚇、共機經常性的侵擾，加上習近平說「台灣問題不能留給下一代」，看來，在他任上就想解決台灣問題，而以目前兩岸關係來看，如要解決，那也就只有依賴武力了。在我看來，中共隨時會打來，至少我們要備戰，而不能期待不會發生戰爭。

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既然如此，台灣就需要有更多朋友。美國固然是最有力的，但從地理位置來看，日本對台灣反而更重要。一旦台海有事，日本也是最有可能出手的國家。因此，維持並給台日友誼加溫，是任何珍惜這塊土地的人都應有的共識。因此，從國家安全來說，我們需要日本，更何況在台灣有難時，日本總是伸出援手，例如今年五月疫情緊張，日本率先送給台灣一二四萬劑疫苗；今年二月，中國海關稱台灣鳳梨存在有害生物禁止銷中，這時候，日本幫了台灣人大忙。據統計，今年一至七月，台灣鳳梨進口日本同比增長七倍多；今年九月十八日，中共又藉口台灣釋迦和蓮霧有介殼蟲，停止輸中，日本網友見狀就說，「趕快出口到日本，讓我們買」。

再從經濟面來說，日本是我第三大貿易夥伴，而台灣是日本第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易額六九三億美元，可見台日經貿關係之緊密。此外，根據國發會主委龔明鑫的說法，台灣加入CPTPP可使台灣經濟增長二％，由於日本在CPTPP有影響力，要是日本能幫忙，台灣要加入就容易得多。同時，台灣還應該爭取與日本簽訂自由貿易協定，以促進雙邊貿易。

日台兩國，合則兩利，分則兩害。如今，日本福島在發生了不幸的核災之後需要振興經濟和生活，台灣人怎能袖手旁觀？十年過去了，當地的農林水產品、食物和製品，只要沒有遭到輻射污染，都能進口到台灣來，這才是互利互惠的具體表現。萬一哪天阿共打來，我們才能多一個幫手；幫助福島，就是幫助自己。

（作者是德國柏林自由大學政治博士、台南市民）

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