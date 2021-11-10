自由廣場》支持教召新制 自己的國家自己救

◎ 陳宏煇

筆者退伍剛滿三個月，很多人關心個人會不會馬上被教召，因為國防部將試行「年年施訓、每次十四天」的新制後備教召制度，而且會以「後退先用」、「八年內退伍」為原則實施。

其實，即將滿五十歲的筆者並不害怕教召，畢竟平常還有在運動，體能維持得還不錯，也沒有肥胖或心血管疾病問題，行軍、夜宿都不成問題，至於個人戰鬥技能及武器使用，只要重新複習訓練，也能馬上恢復記憶，雖不至於達到百分百，但恢復九成以上應該沒有問題。

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只是，令筆者憂慮的是，現行教召選員方式多是由教召單位以電腦選擇階級及專長相符人員，結果教召人員有的從北部到南部報到，有的則從西部到東部報到，而且每次教召報到的地點又都不一樣，讓許多人員不清楚，一旦發生戰爭時應該要到哪裡報到，因此國防部應固定教召員每一次的報到地點，讓教召員在戰爭發生時，能夠清楚知道該到哪個地點報到。

筆者認為，不管教召制度如何修正和更改，目的都是希望能夠有效提升後備部隊戰力，或許教召制度無法滿足每位退伍人員需求，也或許部分退伍人員對教召方式存有爭議，但大家對於守護台灣的決心不應改變，畢竟「沒有國，哪有家？」期盼大家能夠以實際行動，支持全民國防，讓「自己的國家自己救」，不再只是一句口號！

（作者是前大學教官）

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