社論》中國併吞台灣的戰爭早已展開

中國動作頻頻，脅迫台灣，引發國際社會關注。歐洲議會組團來訪，以實際行動關切中國侵略行徑，支持台灣。美國國防部上週發表《中國軍力報告》，指解放軍將於二○二七年具備在亞太抗衡美軍的能力，可能以武力脅迫台灣，簽署城下之盟。參謀首長聯席會議主席密利也公開說，預期中國未來兩年內不會對台灣動武，但若台灣遭到攻擊，一旦政治領袖決定，美國絕對可以防衛台灣。另一方面，「路透」訪問近三十位專家，推演中國侵犯台灣的可能情境，最糟的結果或導致東亞大戰。

中國步步進逼，千方百計，對台灣的脅迫是現在進行式。它以各式軍機船艦侵擾我國，幾乎無日無之；日前還把蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三位政府要員列為「台獨頑固份子」。另外，據國防部上週報告，中國經由外宣、粉紅、農場、協力四大模式實施認知作戰，尤其透過潛伏於我國的「在地協力者」，以虛假及爭議訊息手段，在台灣內部製造紛擾混亂。

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面對威脅，台灣自須嚴肅面對。國防部長邱國正在《華爾街日報》發表〈台灣不會向中國投降〉，誓言國軍有決心和能力克服中國挑戰，為台灣人民而戰。我國具體作為之一，是空軍把現有F-16A/B型戰機升級為F-16V的首批六十架，下週將完成接裝；加上進行升級中的八十幾架，另外增購的六十架新機，我國將有兩百多架F-16V，為全球最多。F-16V的雷達與電戰系統優良，性能僅次於F-22和F-35，可為台灣提供強大戰力。另外，《華爾街日報》披露「美軍進駐訓練台灣軍隊」，已經蔡英文總統證實。

同時，看不慣中國霸凌的美國議員，上週分別提出法案：參議員霍利提案每年授權撥款三十億美元，加強武裝台灣；幾位參議員也聯名提出《台灣威懾法》，增強我國對抗中國威脅的能力。同樣在國會與學界，認定行之有年的「戰略模糊」無以抑制中國野心，要求改為「戰略清晰」的呼聲四起；眾議員坦尼更直指「一中政策」需重新審視，以免台灣變成另一個香港。所有這些，都待白宮進一步釐清，務實調整對中國及東亞策略。

至於「路透」的專題分析，推估中國進犯台灣的六個可能情境，包括封鎖馬祖、入侵金門、周邊阻絕、全面封鎖、飛彈攻擊台灣本島、全面侵略。它還強調，中國其實已對我國進行「灰色戰爭」，包括幾乎每天的脅迫性軍事演練、巡邏和監控等活動，只是還不到武裝衝突的地步。此外，它也評估台灣萬一落入中國手中，對美日澳韓等國的災難性惡果。儘管「路透」申明，上述情境演變是推測而非預測，軍事衝突也不必然發生，它所提出的想定，對我國自有高度的警惕與參考作用。

所有這些，顯示中國併吞台灣的有形、無形戰爭早已展開。在所謂「一中原則」之下，它排斥兩個中國、一中一台，妄自把從未統治過的台灣視為一部分，不達目的不甘休；不論或明或暗，或軟或硬，或和或戰，就是要吃掉台灣。相形之下，台灣絕大多數人不願成為共產中國的一部分，民主台灣也不會以武力進犯中國，台灣海峽的和平破壞者因此只有來自中國。尤其中國如今有世界規模最大的海軍、人數最多的陸軍，野心而專斷的習近平，最近似麻煩製造者。

面對嚴厲挑戰，不犯他國的台灣希望和平，但絕對要有戰爭的萬全準備。國防部採後備軍人教育召集強化新制，並考慮延長義務役期，應儘早實現。有如賴清德副總統近日所說，我們有善意，也有底線。

但台灣最大的隱憂在內部。以近日的新聞為例，退役上將夏瀛洲宣稱，中國軍機侵擾台灣西南空域，是在「自己國土」行使巡邏權；另一退將季麟連上月也有類似言論。退將享有退俸，卻敵我不分，為共軍張目，台灣人有如「飼老鼠咬布袋」；更可議的是國防部、退輔會對此草草帶過，與前此司法單位對共諜案輕輕放下，如出一轍。再如中國「清華海峽研究院」潛入我國校園，鎖定科技研發、攬才、投資，校方卻宣稱一無所知，凸顯有些學術機構對中國滲透的顢頇無知。

尤有甚者，政媒之間「在地協力者」蠢動。在公投案中，有人為一黨之私，破壞台美關係。在美國強調支持台灣承諾堅若磐石之際，他們散播「疑美論」，要台灣不當美國棋子，友台議員居心叵測；其論調和北京站同一邊，企圖把台灣推向中國。還有的罹患斯德哥爾摩症候群，把台海緊張歸咎台灣不接受虛幻的「九二共識」，卻對中國不敢稍置一詞。

抗中保台的工作，因此要從台灣內部做起。

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