自由廣場》國軍為戰而訓，不然呢？

◎ 王文勝

國家的軍隊存在，基本上就是為了防止戰爭，防止被入侵。

俗話說，養兵千日用在一時，生於憂患死於安樂，尤其明擺著解放軍視臺灣如眼中釘，全台灣二三五０萬人本來就應該將中國視為敵國、共軍視為敵軍，這個叫做常識，正如人體有淋巴球和白血球一樣，陸海空三軍是白血球，軍情局是T淋巴球、國安局是樹突細胞、憲兵是B細胞一樣，而後備單位就是巨噬細胞等，免疫細胞的功用就是防範細菌病毒襲來，因為病菌隨時會進入。

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別的不說，中國代理人跟癌細胞一樣，癌細胞最麻煩之處，就是它不是外來物，不是解放軍也不是統戰部，可能是持有一張中華民國身分證，這種尾大不掉、纏人的角色更加麻煩。

所以台灣內部根本就不該討論「是不是應時時刻刻活在戒慎之中」而是「要如何最大條件讓所有人都同仇敵愾」，然後設法攘外之前安內，把中國代理人一步一步清除掉，這就是國軍和國安單位的功用。

劍拔弩張四個字就是我準備要拔劍、你也把弓弩拿起來，但是我們都無法殺掉對方，因為兩個都不想死，要死也會一起死。放在國家安全架構下，此時是最和平的，因為戰爭無法爆發。

戰爭無法爆發，就是要靠實力才能捍衛，不僅捍衛和平也捍衛善良，中共和解放軍都是邪惡的，對付邪惡需要的不是良善，而是實力，即便我們要用良善之心去和邪惡做區別時，這個良善也需有強大實力當作後盾，上帝有本錢比惡魔善良，也是因為他法力無邊，如果上帝是一個凡人，他一樣會死在惡魔的跟前。

中華民國要永續存在、臺灣不要變成中華人民共和國的一省，本身就是同一件事情，嘴巴說再多的希望和平、不要關係緊張都是無用的。這和面對狼的利齒，你不將獵槍上膛、多養幾隻獵犬防衛一樣的愚蠢至極，防賊都知道要多加一道鎖，何況今天是防範東亞大陸上的納粹中國，你能放鬆嗎？

（作者為退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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