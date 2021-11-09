自由廣場》核四、藻礁公投與國防安全

◎ 游森琳

中國國民黨提出的「重啟核四」與「藻礁三接」公投，一般人看到國民黨只是為反對而反對提出「重啟核四」與「藻礁三接」公投，使台灣陷入缺電危機，目的都在掣肘執政黨發展經濟、拖垮台灣財政的「陽謀」，但檢視中國共產黨號令國民黨為內應，提出重啟核四與藻礁三接公投，更深層的「陰謀」就是藉由台灣缺電拖垮、毀滅台灣的國防工業！

朱立倫精算師「神機妙算」，用環保、缺電的議題包裝藻礁三接與重啟核四公投，遂行阻斷台灣「環保發電」的陰謀，台灣人如果被國民黨搧動，讓兩公投案過關，台灣為了充分供電，勢必「重啟核四」與「加重中火炭發電」，污染台灣。一來，讓蔡英文的「綠能發電」與「無核家園」理想遙遙無期、跳票！二來，人民對於地震斷層上的老舊報廢的核四廠與核廢料儲放的恐慌，能否安全的商轉存疑，所以台灣缺電至少也要十年、八年，台灣人的汙染、內亂、缺電恐慌、經濟停滯，最是國、共兩黨所樂見！

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「電」是台灣生存的命脈，不管工業啟動、社會建設、民生經濟都必須仰賴「電能」來維繫，尤其正值中共以武力封鎖台灣，虎視眈眈地想併吞台灣，台灣正需「電能」發展國防工業武裝軍備時，國共聯手以重啟核四與藻礁三接公投，試圖拔掉台灣逐漸茁壯的雙翼與利齒。朱立倫否認提「核四、藻礁」公投，更印證了朱立倫「親中仇美亂台」的心虛！國、共的陰謀就是台灣的危機，台灣人能不警覺？

（作者是台灣活力旺企業協會理事、宜蘭縣民）

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