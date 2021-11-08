自由廣場》為何我們反對重啟核四？

◎ 崔愫欣、陳炳煇、江雅綺

全球氣候峰會正於英國召開，因應氣候變遷，減碳、淨零成為國際趨勢。而最重要的減碳政策之一，就是不僅考慮單純的生產成本，而應一併將排碳造成溫室效應的外部環境成本納入考量。

根據計算，各項能源生產與外部環境成本，燃媒發電偏高，包括碳排成本和其他永久環境成本；天然氣的碳排成本和環境成本較低；再生能源則除了設備生產製造過程的碳排量，幾乎沒有環境成本，而發電成本也隨著規模和技術發達而不斷降低。

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雖然單就碳排量而言，核能並不高，但並非指核能沒有外部環境成本，相反的，如果考慮核能除役與核廢料的處理，核能的環境成本立刻暴漲。這亦是歐盟正在激烈爭辯、核能即使低碳卻無法即時和其他再生能源列為綠能的原因。

此外，還有環境成本以外的、核能對人體健康和社會的潛在風險。一個核廠事故，可以引起的損害規模，遠遠超過其他能源，而台灣面對外部軍事威脅，以及多地震腹地小的條件，核四真的合適？

二零一一年的《自然》期刊上，世界核能運作組織（在車諾比事故之後為核安組成）的主席說，人口密度是核能安全的一個重要因素。若我們以台灣的人口密度，計算核電廠周遭三十公里內的人口數。位於新北市國聖的核二廠，發電量一九三三MW，周遭三十公里有五百五十萬人；位於新北金山的核一廠，發電量一二零八MW，周遭有四百七十萬人。如果位於貢寮的核四重啟，預計二千七百MW，首都圈六百多萬人口由三個核電廠包圍，已經是世界上核電廠附近人口密度最高的地方，難怪核安專家以「真恐怖」(scary)來形容。

此外，根據全球地震風險評估模式，全球有十二個地震高風險核能機組，其中六個在台灣。其中，依據二零一九年中央地質調查研究所公布的核四海域地質調查報告，一條長達二公里的S斷層就位於核四廠的正下方，穿越整個廠區。

根據《2020世界核能產業發展報告》資料，許多恐怖攻擊會鎖定能造成巨大損害的核能廠；資料也顯示，隨著綠能發電成本降低，全球的核能發電比例，從一九九六年的高峰點十七點五開始下降，二零一九年為十點三五％。但同年再生能源（水力發電不計）則上升十點四％，首次超越核能。

有能力自建核電廠的德國，選擇堅持廢核。而依賴外部技術的台灣，在面對外部武力威脅、腹地小人口密集又多地震的情況下，卻要重啟一座三十年前設計、多年沒動的核電廠？

這個涉及全民的生命健康、百年甚至萬年的環境選擇，答案已經顯而易見了！

（作者分別為綠色公民行動聯盟秘書長，台大機械系特聘教授，台北科大智財所副教授）

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