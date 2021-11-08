自由廣場》比「台灣絕不會投降」更有說服力…

◎ 張淑中

美國華爾街日報四日刊出我國防部長邱國正投書，他指出，台海局勢受到全球前所未有關注，是他從軍四十年來最具挑戰性的時刻；雖然台灣軍力不是中國的對手，但是絕不會投降。邱部長「台灣絕不會投降」這句話，是要展現台灣自我防衛決心；但筆者認為，要向國際社會展現台灣的抗敵意志及防衛決心的最佳作法，應是恢復一年役期的徵兵制度。

雖然募兵制，已是許多民主先進國家，例如美、日等國所採用的兵役制度。但由於台灣募兵人數不穩定，再加上敵情威脅日愈嚴重、迫切，因此前國防部長蔡明憲日前表示，役期應該從四個月延長到八個月或一年，讓役男在新訓結束後，到部隊至少有半年時間，可瞭解軍隊實際運作、軍事任務，甚至有操作武器的戰備經驗，退伍後也才能成為有效後備戰力；他並強調，面臨中國威脅，台灣比照韓國、以色列、新加坡等國的義務役軍事訓練，是有必要的。

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其實，我國自二零一二年全面實施募兵制以來，是否能因應中共的軍事挑釁，美國政府曾多次提出警告，並促台灣重新檢討募兵制的成效。國內在野黨亦關切這一問題，民眾黨立委五日就質詢提到，我國義務役四個月役期是全世界最短，是否可能延長？邱國正回應說，「我們也很認真地思考，並把它當成很好的議題在研擬」。

在兩岸軍事情勢嚴峻的當前，兵役制度確實有重新檢討的必要，更已是朝野共識。而治本的最有效方法，筆者認為，就是將現行的義務役四個月役期，延長至一年。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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