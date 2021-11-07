自由廣場》你孩子身邊的「大人們」···

◎ 趙南星

日前新竹傳出補教師生戀的新聞，但這名老師是租教室招生，非補習班聘僱人員，業者沒有通報的義務，形成法律漏洞。立法院二零一七年修正補習及進修教育法，要求補習班老師執行業務或對外招生，都要上網登錄老師真實姓名和最高學歷供民眾查詢。但該名老師只是向補習班租借場地教學，成為鑽法律漏洞的「隱形老師」。

筆者身為教育工作者，眼見通訊社交軟體日益發達，有心人士善於利用，家長和老師不一定能及時覺察，形成學生安全上的隱憂，茲舉筆者遇過的兩件事為例：

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第一、國中在國二和國三時，會由導師帶學生去校外參訪，地點大多是私立高職。有些學校為了招生，會刻意找活潑外向，外型突出的學生負責招待，而這些「大哥哥大姐姐們」會在體驗課程中，和國中生拉近距離，私下交換連絡方式。國中生一來相對單純，二來仰慕這些大哥哥大姐姐的風采，無不趨之若鶩。筆者身為導師，會事先言明，禁止交換連絡方式，有需要更瞭解學校可透過我，但敝校曾發生學生和某私立高職男學生外宿多日，就是在校外參訪認識的。

第二、身為導師，午餐時間會在教室改作業，邊看學生吃飯。某次一位有訂營養午餐的女學生，打飯時間消失，後來拿著一個小披薩進教室。我問她哪來的披薩，她說是「教會認識的大姐姐送到校門口，為了替她的段考加油」，但對大姐姐的名字或其他資料卻一問三不知。後來得知，這所教會派出外型青春的少年少女，去補習班門口發傳單結識學生，藉由私訊關心、送食物到校門口等方式，和學生拉近距離，進而帶學生加入教會。

認識不同朋友，開拓自己的世界是件好事，但學生心智尚未完全成熟，有心人士打著各種名目接近學生，家長和老師不一定能覺察。筆者建議，平時就要和孩子保持良好而坦誠的溝通，以免憾事發生。

（作者為台北市國中教師）

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