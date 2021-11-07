自由共和國》鶴岡路人／澳英美通過聯盟機制致力於核潛艇合作

二○二一年九月十五日，美國總統拜登（中）、英國首相強森與澳洲總理莫里森在三方視訊聯合記者會，宣布成立全新的「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」。（法新社）

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

二○二一年九月十五日美英澳宣佈建立新的三邊安全夥伴關係「澳英美聯盟（AUKUS）」，震驚世界。談判在極其嚴格的情報管理下秘密進行。

美英澳宣布的消息雖然稱將進一步整合包括服務器、人工智能（AI）、量子技術在內的防衛・安全保障相關技術，但目前重點是美英兩國支持澳大利亞建造核潛艇。

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這樣一來，二○一六年澳大利亞與法國簽署的常規潛艇建造合同被廢棄，法國毫不意外表示震怒。此前，澳大利亞與法國簽署潛水艇合同，不僅一再延誤，費用也不斷增加，在澳大利亞對該計劃的不滿情緒也日益高漲。

而更重要的是，澳大利亞潛水艇的運用海域發生了變化。當初，主要考慮區域在印度洋，但隨著中國威脅的增大，開始重視南中國海。

但是，常規動力潛水艇的速度慢，不適合長期潛水，從澳大利亞到南中國海很難開展運作。因此，需要速度快、能長期潛航的核潛艇。這在軍事上是合理的判斷。

但此次達成的協議，說到底只不過是表示要提供關於提供核潛艇技術的「意思」，即使今後計劃順利進行，預計第一艘潛水艇也需要在二○四○年左右才能完成。

澳大利亞的潛水艇還沒有來。因此，討論海上對中戰鬥力平衡的去向為時尚早。

對於澳英美聯盟，印度太平洋地區也有各種不同反應。當然中國會表示反對。在澳大利亞的核潛艇開始正式運作之時，可以預見將與美國的核潛艇一體化運用，屆時能幫助強化美國陣營。而這也正是美國決定提供核潛艇這一極其微妙技術的目的所在。

在東南亞地區，正如印度尼西亞和馬來西亞表明那樣，有國家認為這會導致地區軍備競賽升級和核擴散。

但是，中國軍隊在包括潛艇在內的軍力急速增強的情況下，如果要維持現狀，保持力量的平衡，對抗勢力也需要擴充裝備。只要不期望中國軍隊單方面擴展優勢，其他國家也必須行動。澳英美聯盟在這一點上會起到關鍵作用。

澳英美聯盟的另一個目的是讓英國長期參與印度太平洋的安全保障事務。今年的航母打擊群的派遣，雖然具有象徵意義，但至多也不得不幾年才能發揮一次作用。而如果核潛艇合作持續幾代，英核潛艇在這個地區開展活動的頻率也會增加。

儘管如此，澳英美聯盟也存在結構性矛盾。正如文章開頭所提到的那樣，這個框架不僅僅是核潛艇合作，還設想了在網絡、AI、量子技術等方面的合作。從這個觀點來看，最好與日本等擁有技術的國家合作。

但是，澳英美聯盟目前不得不成為以核潛艇合作為中心的框架。而且關於核潛艇這一微妙的技術，出這三個國家以外的國家參與的可能性幾乎為零。

美英澳是情報共享框架「五眼聯盟」的核心成員，也絕非偶然。因此，在亞洲，澳英美聯盟被認為是新盎格魯-撒克遜聯盟和盎格魯圈。

無論對其持批判性看法與否，澳英美聯盟所具有的封閉性在以多元化著稱的亞洲印象並不好。

雖然如此，澳英美聯盟是核潛艇合作的框架，封閉性不可避免。

對於自認為是區域內美國最重要的同盟國的日本來說也是一樣，不能參與核潛艇合作。因此，在日本，雖然歡迎澳英美聯盟強化區域對中抑制態勢是主流呼聲，但也有不少相關人士表示有違和感。

作為美國在亞洲同盟國的日本、韓國，以及新加坡等合作夥伴國，需要看待該問題的角度就是，「利用」 澳英美聯盟對包括加強英國參與在內的美英合作，其對亞洲乃至更廣泛的印度太平洋地區的秩序形成和抑制態勢的強化產生積極影響。

為此，首先需要理解澳大利亞為什麼轉向核潛艇建造？美國爭取目標何在？在什麼角度審視澳英美聯盟有幫助才是出發點。

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