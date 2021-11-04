自由廣場》湯要命 讓人服氣的長官

◎ 雷顯威

媒體報載前國防部長湯曜明先生近日辭世，對於這位治軍嚴謹的國軍將領，筆者深致敬意。

筆者於民國六十八年考取第二十九期預備軍官步科排長，在成功嶺接受三個月基礎教育訓練後，隨即轉往步兵學校進行三個月的分科教育，當時湯曜明官階上校，擔任步校總隊長；步校校長為程邦治將軍。

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完成三個月受訓後，筆者以第一名成績留校（其他預官則抽籤到部隊擔任排長），開始為期一年十個月的義務役。原先以為留在步校任職，就是接續帶領順練下一梯次報到的預官學弟，不料卻被分發擔任「營務官」，負責整個大隊的採購供需，結果六個月所學的未派上用場，反而在每天開門七件事柴、米、油、盬、醬、醋、茶暨其他營務供需打轉。

讓筆者困擾的是，若一切依規定核銷辦理，倒也還好，結果卻是新職報到後，就接到營內長官約見面談，傳授教導管理相關收支核銷的經驗，無論明示或暗示，都很清楚告知未來開支將有「兩本帳」記錄，這名主事長官還保證這是承襲已久慣例，何況「你們預官只服役一年多就走人」，絕對不會有問題。

雖然直屬長官面談交待的很明確，可是受個人信仰影響，在幾經掙扎，終究難以配合所謂的「慣例」，只好向輔導長交託心中的痛苦，原本以為事情可以有轉機，想不到輔導長竟馬上轉知報告主責長官，筆者換來的是挨罵與威脅。似乎連軍中政戰系統也無視軍隊收支可以容許「作帳」的弊端。

在前述情況下，筆者只好申請調動職務，因而事情到總隊長湯曜明的手上，他詢問筆者何以申請調職，因為這在一般留校預官當中很少見。這次會面，筆者原預期只是一個過場程序，不料湯曜明沒有「官官相護」，而是對「小預官」提出的難處，交辦徹查，果然在事證明確下，當事的營部長官記過走人。「湯要命」治軍的嚴謹，筆者親身經歷。

湯曜明數年後獲前總統李登輝賞識重用，筆者為國軍深慶得人。

（作者為牧師，曾任監察院秘書）

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