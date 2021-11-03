自由廣場》公投過關是國民黨惡夢的開始

◎ 陳文卿

國民黨力推四大公投案，並將其視為對執政黨的不信任投票，但國民黨是否想過，萬一真的公投過關，並順著氣勢重返執政，未來這個燙手山芋可能要回到自己手上，除非國民黨根本認定自己要當永遠的在野黨！

道理很簡單，以重啟核四為例。要過得了貢寮當地民意這一關就是大難題，更不要談，極有希望爭取連任的新北市長侯友宜，未來如何接球？

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以封存多年的核四廠重啟來說，工程、材料問題以及早已運出的燃料棒問題，容易克服嗎？極可能拖到下一任總統的四年任期都無法搞定，所以這根本是個無法兌現的假議題。

再論公投綁大選，其亂象早在前年縣市長選舉時實地驗證，屆時是誰執政誰挨罵。如果民進黨繼續執政，則可推說國民黨惡搞的，但如換成國民黨執政了，豈不打臉自己？美豬問題亦同，如果換成國民黨執政，真的敢自絕於國際並一刀切斷與美國合作的經貿關係？或者就公開宣布將一面倒向中國？

至於三接興建的「護藻礁公投」案，國民黨現在一味反對，又不敢承認將增加燒煤炭，否則就眼睜睜的看著缺電噩夢提早到來了。因此，如果反對在觀塘地區興建三接，就必須提出一個既可讓天然氣順利接收，又能保護藻礁的替代方案。可是，也不能老調重彈，再提出一些曾經評估過、確認不可行的易地興建案。國民黨的智庫空有一堆專家學者，但有努力做過功課嗎？

總之，大家應認清楚，四大公投案不是喊爽的，也不僅是同不同意的問題，而是一旦通過，是否可能執行的問題。如果四案獲得同意了，雖然是對執政黨的重大打擊，但也恐將是國民黨惡夢的開始。

（作者從事環保服務業）

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