社論》台灣也是氣候大會的利害關係人

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第廿六次締約方會議（COP26，簡稱氣候大會）週日在蘇格蘭揭幕，兩百個國家的領袖和代表將討論從二○一五年簽署「巴黎協定」至今未解的議題，以決定全球未來的氣候政策，努力延緩地球暖化速度，並就可能的全球協議展開談判。有如大會主席夏瑪（Alok Sharma）所說，世人已從頻頻出現的「洪水、龍捲風、野火、破紀錄高溫」等現象，感受氣候變化的影響，這次大會是達成「巴黎協定」目標「最後也最佳的希望」。天主教教宗方濟各也呼籲各國領袖，傾聽「地球及窮人的哭聲」。

按六年前的「巴黎協定」，全球氣溫在二一○○年須控制在比工業化之前高攝氏一．五度內，才足以減緩極端氣候變化，但科學家以近年數據推估，本世紀結束時氣溫可能上升達二．七度，全球近八十億的人類或只剩十年可避免氣候變遷失控。其中，降低溫室氣體排放，尤其二氧化碳，厥為要務，各國因此近年提出減碳目標，由氣候大會討論氣候變化和各國因應方案、承諾及行動。

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中國是舉世排碳量最高的國家，而且成長快速，每年排放超過一百億噸，是居次位美國的兩倍，第三位印度的四倍，它的承諾和行動是各方關注的要點。正因如此，中國上週向聯合國提交兩項文件，說明它在降低溫室氣體排放的舉措和中長期目標。不過，內容大致重複習近平一年前所做的承諾，即二○三○年前碳排放達最高峰，二○六○年碳中和。中國的新文件與各方期待相去甚遠，很不負責任，夏瑪也在氣候大會開幕式點名中國，要求它上修目標。

尤有甚者，中國為應付電力短缺，近期擴大煤炭開採規模，新增煤炭量已超過西歐整體一年的開採量，使其煤炭開採量和消耗量超過世界上所有其他國家的總和，勢必明顯增加有毒的空氣污染，不啻在全球因應氣候變化的積極行動中開倒車；有估計指中國大幅增加煤炭產能，將使全球二氧化碳增加一個百分點。中國與全球減碳的努力背道而馳，在氣候大會必受挑戰，甚至成為眾矢之的，或許導致習近平選擇以視訊而不現場與會，創下廿一個月不出國的紀錄。

不過，中國即令提出冠冕堂皇承諾與目標，也不足為信。據《華盛頓郵報》披露，美國總統拜登曾私下以「屁話」（Bullshxx）抨擊「全球最大污染者」，根本不會兌現減碳承諾。拜登雖未點名，但以中國居全球碳排放量榜首，撻伐的對象不言可喻。

中國的承諾不可信，早年有之，於今尤然。在中國國共內戰時期，中國國民黨是共產黨毀諾，尤其「談談打打」策略的最大受害者；可悲的是如今蔣介石的徒子徒孫「聯共制台」，還宣稱與虎謀皮可為台灣帶來和平。一九五一年的西藏「十七條協議」、一九八四年關於香港的「中英聯合聲明」，事後都因北京當局毀約而成廢紙，藏人、港人因之哭泣。即令北京二○○一年為加入世界貿易組織（WTO）所許下的六大類七十四項承諾，二十年後也因其黨國體制主導、企業國進民退、拒絕市場機制、市場不准入、強迫技術移轉等而淪為欺人之談，只是其違背承諾的手法較為隱晦。

溫室氣體排放量佔全球八成的二十國集團（G20）近日就「到本世紀中期」實現全球溫室氣體淨零排放目標達成共識，讓這次氣候大會有好的兆頭。然而，專家大都同意，如果中國的碳排放量未大幅減降，全球對抗氣候變化的努力不可能成功；中國堅持於二○六○年才達成碳中和，對世人這一共同目標的推動，是一大不確定的因子，況且它還未必信守承諾。

在各國推倡減碳行動中，台灣以往並未投予應有的關注及努力，且因被排斥於聯合國體系之外，也非UNFCCC締約國，在因應氣候變化、減碳及綠能發展都相對落後。其結果，我們的每人平均排碳量在亞洲名列前茅，國家自訂減碳貢獻目標（NDC）偏低，即使蔡英文總統今年四月地球日宣布要在二○五○年達成碳中和，國慶講話再提一次，但具體落實方案或路徑圖，至今闕如，配合推出的「氣候變遷因應法」草案也因急就章而失諸簡陋。

更基本的，歐盟將從二○二三年試行碳關稅，三年後開徵，預估將衝擊我國七百六十億元產業產值。現今高度依賴煤、石油、天然氣的能源配置如何轉換，以因應這即將到來的經貿產業挑戰，是須嚴肅面對、有效處理的問題。

從而，氣候大會我們不是事不關己的旁觀者，而是利害關係人；國人要有此體認，且化為行動。

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