自由廣場》為美國豬肉說句公道話

◎ 蔡敏雄

毒蛇、毒蠍、毒蜂等動物，是由於其體內會製造毒性物質傷害人體細胞組織，危害生命的活動。但是，所謂「萊豬」本身並不製造毒性物質，其體內的萊克多巴胺（萊劑），是從添加於飼料中攝取而得。全球只有國民黨為了使民眾對美國豬肉心生恐懼，將萊豬抹黑為「毒豬」，進行政治操作。

日前，美國在台協會(AIT)處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)表示，自己吃美豬，也讓孩子吃美豬，強調美豬並不是毒豬。再說，那些反萊豬者及其旅居、求學美國的親朋好友，總會有人吃過萊牛、萊豬吧！請問發生過萊劑急性或慢性中毒危害健康的病例嗎？美國人食用萊牛、萊豬已逾二十年，日本人與韓國人也吃了將近十五年，台灣人則吃萊牛近十年；澳洲、紐西蘭、加拿大、印尼、新加坡等二十餘國也都開放使用萊克多巴胺，況且，現今全球已逾百國開放美國萊牛進口，然而，至今並未發生萊劑中毒，或危害健康的報告。

請繼續往下閱讀...

萊劑是一種乙型受體刺激劑(Beta-agonist)，應用添加於動物飼料中。由於，乙型受體刺激劑過量時，會引起心悸、心律不整等症狀，又因歐盟、中國與俄羅斯不進口美國萊豬（但是他們並未惡意將萊豬扭曲為「毒豬」），國民黨藉此炒作萊豬是毒豬。可是，人吃的並非含萊劑的飼料，而是殘留於肉品的極少量萊劑。而且，其他應用於臨床治療人體氣喘病，與萊劑同為乙型受體刺激劑，則藥性更強烈，劑量更是數十倍以上，有些病患尚且需要長期使用，但至今並未有相關中毒或危害健康的醫學報告。

國際食品法典委員會(CODEX)依據食品添加物專家委員會(JECFA)評估的人類每日可接受攝取量(ADI)，訂出萊牛、萊豬的肌肉及其他部位的殘留容許量標準，國民黨卻對這科學數據視而不見，將萊豬炒作為毒豬，明眼人都看得出來，不為食安，只為奪政權。

（作者為醫師，前日本國立鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法