自由廣場》算一算六輕欠雲林的碳費

聯合國制定收費制度後…

◎ 林文彬

繼昨日G20峰會之後，今天聯合國氣候變化大會又將針對全球氣候變化議題，制定收費制度，以及碳中和目標等。雲林是全台碳排放量最多的地區，高佔台灣的百分之二十。但雲林從未因碳費、碳稅，及碳權等而有「碳中和」的回饋機制，反而只有人均最大的「碳吸收」，和最高的「人均用煤量」，以至於縣民罹癌比率最高，人口流失最多，家戶所得比率最低，甚至幸福調查指數最差。

根據雲林縣府提供的資料顯示，六輕碳排量約四千萬公噸，顯仍低估。惟若以「有效碳訂價」每公噸三百元計算，六輕需每年繳交碳費一百二十億元，若加上其量產二十年的碳排放歷史責任，則六輕至少欠雲林碳費二千四百億元。

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諷刺的是，原先預估今年，六輕將使雲林人口成長到一百四十萬人的縣政白皮書，不僅無法催化工業經濟的發財夢，人口卻已倒退百分之十二，現只剩六十七萬人。雲林可謂「人財兩失」。

因此近期監察院不僅應查察六輕燃煤發電廠，未經經濟部納入減煤轉型，有損害民眾健康之虞，另前此《雲林縣工商場廠禁止使用生煤及石油焦自治條例》遭環保署函告無效之原因為何？乃至縣府前欲徵收碳費，以及筆者提案制定碳稅之自治條例等作為，均遭經濟部駁回之原因與理由，均應一併查明清楚，以維憲法保障地方自治精神。

明天過後，歐盟徵收碳關稅在即，千萬別讓雲林每年該收而未收的一百二十億元落入別個國家的口袋，一再喪失雲林人的環境人權與正義。

（作者是雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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