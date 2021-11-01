自由廣場》入境檢疫改10+4的風險

◎ 沈政男

明年春節預計有四萬國人返台，超過現有旅館檢疫量能，因此指揮中心打算將現行十四天旅館檢疫改成「十加四」，也就是保留十天旅館檢疫，後四天改成居家檢疫。十四天檢疫已是金科玉律，不免讓人擔心，如此一改會不會增加社區染疫風險？

英國學界早已警告，入冬以後，尤其到了明年一月，疫情可能再次爆發，要英國政府準備因應計畫。而北歐等國現在就已出現新增案例攀升的狀況，這代表國際疫情不可能在明年一、二月結束，甚至可能更嚴峻。

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如果國外到處都還是病毒，當然就會被入境旅客帶回台灣，以目前入境約千分之一陽性率估算，春節期間至少會有四十例陽性案例，而確保他們不會將病毒帶進社區的最重要防線，就是十四天旅館檢疫。

從幾個月前「埃及爸爸」與長榮機組員等陽性案例可知，Delta變種非常刁鑽，只要稍一不慎，比如因檢驗偽陰性而錯放，或者居家檢疫期間與家人同住，就可能漏進社區。如果改成「十加四」，那麼依照新冠病毒的潛伏期分布來看，可能有兩成陽性案例（約八例左右）在第十一天到第十四天發病，而這些案例此時已採居家檢疫，便很容易感染家人。台灣已逐步放寬餐廳內用、群聚上限與一些場合的口罩強制令，如果這時有病毒漏進社區，很容易形成傳播鏈。

好多人都把解封希望寄託於疫苗覆蓋率，但新加坡即使兩劑覆蓋率達八成多，每日新增依然升到數千之多。一個錯誤概念是：打了新冠疫苗，即使染疫也是輕症，就當成流感！事實上新加坡目前重症率雖僅百分之一到二，當分母大起來以後，照樣壓垮醫療體系，而且死亡攀升，總數很快就會超過台灣。

台灣共有將近十七萬間旅館房間，為什麼無法在春節檔期找出四萬間防疫房間？如果業者沒有意願，那就給予加碼補助。縮短檢疫等解封措施，應挑平常天漸進施行，而不是在過年過節，旅客大量入境期間來做。此外，在餐廳內用、娛樂場所與群聚上限放寬以後，口罩是最後一道非藥物防線，絕對不能輕易拿下！放寬檢疫以後，如有病毒漏進社區，大家又在群聚場合互噴口水，後果實在不堪設想。

（作者為醫師，台中市民）

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