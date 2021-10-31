自由廣場》中華民國台灣旗？

◎ 陳喬琪

每年入秋之後，台灣街景就會有些變化，最醒目的是十月十日滿街飄揚的旗幟，定睛一看：這是中華民國的國旗嘛。現在不是主張台灣獨立的民進黨在執政嗎？

同一天，總統國慶文告中，最令人驚嘆到下巴幾乎掉下來的一句話，應該是聽到蔡總統講：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。隔天也看到某些媒體罵聲不斷，但有趣的是，主張台灣獨立的媒體卻沒有看到甚麼反應。

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主張台灣主權獨立的民進黨，已經出了兩位、四任的中華民國總統，得票率也越來越高，從三九點三％、上升到五零點一％、五六點一二％與五七點一三％。但不論是支持那一黨的選民，在節慶活動裡，揮舞的都是中華民國國旗，蔡總統說：「國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒」。這面國旗連結到「中華民國台灣」所表達的意思是，台灣包容了中華民國。

台灣，歷經清國人、荷蘭人、西班牙人、日本人，最後在第二次世界大戰後，來了兩百萬中國移民。台灣史就是四百年的融合史，今天，台灣人講台灣國語，繳所得稅、保衛自己的國家，台灣是獨立的國家，有什麼疑問嗎？

既然「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，現在台灣的國名已經進步到「中華民國台灣」，甚麼時候「台灣」成為正式的國號，是很多人的期待。

（作者為精神科醫師）

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