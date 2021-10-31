自由共和國》曾進發／球狀閃電

◎曾進發／攝影詩人
情感經過長時間的蒸餾形成雷雨胞
這個家裡呀
怨言四起猶如球狀閃電
不定時就給你來個大雷爆
用棒球來形容一下球狀閃電
進壘點一開始彷彿是直球對決
突然轉為滑球曲球變速球指叉球伸卡球
飄忽不定的球路考驗你的選球功力
閃電後默數十五就會出現雷爆
避免雷擊的教戰守策是
先將感情遙控器切回韓劇的頻道
臉上堆滿蠢兮兮的幸福光芒
不然頭髮會被炸成馬力筋草的絨毛
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