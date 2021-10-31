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自由共和國》曾進發／球狀閃電

2021/10/31 05:30

球狀閃電 2016 07 04 攝于 合歡山主峰 雷雨胞

◎曾進發／攝影詩人

情感經過長時間的蒸餾形成雷雨胞

這個家裡呀

怨言四起猶如球狀閃電

不定時就給你來個大雷爆

用棒球來形容一下球狀閃電

進壘點一開始彷彿是直球對決

突然轉為滑球曲球變速球指叉球伸卡球

飄忽不定的球路考驗你的選球功力

閃電後默數十五就會出現雷爆

避免雷擊的教戰守策是

先將感情遙控器切回韓劇的頻道

臉上堆滿蠢兮兮的幸福光芒

不然頭髮會被炸成馬力筋草的絨毛

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