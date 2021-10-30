自由廣場》四個不同意 快推說帖

◎ 張世賢

紅藍集團在李登輝成功領導的「寧靜革命」後，漸漸被人民收回特權，而終於不甘不願地在野。但這批總以為自己是天生統治者的「高級華人」，失去特權後很不習慣，竟恬不知恥的勾結昔日死敵而今更是侵略者的中共，寧與其合唱共舞，而不願與本土黨派合力建設台灣為自由民主的先進國家。

他們拿不出能讓台灣向上提升的方案與執政黨競爭，只會在立法院不斷演出打群架阻擋議事、故意尖聲辱罵行政首長、丟擲豬隻內臟騰笑國際、要難得訪歐的外長回國審預算等等低劣戲碼，更令人無法置信的是，還處處與中共隔海唱和！

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最近他們利用盤據地方的黑金勢力，以及所掌控的媒體，成功抹黑、罷免了十分優秀盡職的年輕立委陳柏惟後，似乎士氣大振，要利用「四項公投」乘勝追擊，明眼人一看即知目的在「拒美日、迎中共」，要故意拖垮台灣，用心十分險惡。但廣大遭受紅藍政媒長期洗腦的民眾，恐怕一時難以洞察其奸，可能會用選票害己害孫而不自知。

最近兩年許多心懷台灣的學者專家，曾針對四項公投的爭議，根據事實提出擲地有聲的論述，蔡政府亟應火速參考整理，利用政令宣導項目的公務預算，製作簡明易懂的說帖，透過網路社群媒體散發，或是刊登廣告，或是經由基層公務體系發送到每家每戶，讓每個選民仔細閱讀後靜心思考，該用選票創造幸福或引來災殃？

兼任民進黨主席的蔡總統，既已通令府院黨全面應戰「四項公投」，則在動員全台宣講外，廣發這類說帖的效用，也等於深入每家每戶的客廳宣講。如果擔心紅藍陣營的村里鄰長抵制不發，則可發動廣大愛台志工，將說帖投入每個家戶的信箱裡。

（作者為故宮退休研究員，桃園市民）

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