自由廣場》（青年時評）台灣問題國際化 習匪夢魘

◎ 冼義哲

習近平在「中華人民共和國恢復聯合國合法席位五十週年紀念會議」發表談話，值得注意的是，此次談話與會議不少是由習親手操刀，足見非同小可，但對於所謂「台灣」或「中華民國」相關問題是隻字未有，觀察近日新冷戰下的民主陣營各國對台灣的問題都做出更清晰化、更挺台灣的表態，不難理解習與中共當前正盡全力防止「台灣問題國際化」成真。

作為戰略對手，美國不客氣的直接掀了習政權的底牌，本月二十三日便由國務院發表聲明，指應讓台灣更「有意義」地參與聯合國及各類國際組織事務，並使台灣在更廣泛議題上做出貢獻；這篇聲明正是對習近平談話預先潑的冷水。

請繼續往下閱讀...

台灣在全球防疫表現上的好成績，為自身的國際參與創造了空間，從衛生到氣候領域的參與都得到了美國不斷升級的支持，尤其現在氣候議題牽連眾多產業鏈佈局，形同台灣扮演一定程度的產業鏈槓桿。

對於台灣在國際上能見度的提升，習政權自然大感不滿，特別美方可以自由解釋「有意義」一詞的內涵，而這樣的模糊範圍美方持續擴大，迫使了原來被視為清晰化的界線浮動，甚至模糊戰略被延伸到了「台灣在聯合國的地位」此一命題。另一方面，澳大利亞的國防部長日前受訪時針對與中國爆發戰爭一提問，明確表態與美國同進退，也指出香港的遭遇讓台海情勢已無樂觀可言，清楚傳達「不好戰但絕不畏戰、要打我奉陪」的訊息。

澳大利亞的立場基本上即是AUKUS聯盟的立場，而與台灣處於唇亡齒寒關係的日本，對習政權同樣也是日趨強硬。長年來中國以〈聯合國二七五八號決議文〉作為傳位聖旨，將「取代中華民國對中國合法性代表」的內涵偷換概念成「台灣問題是內政問題」，但事實上該決議「從未處理台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中華人民共和國的關係」。

當習政權「戰狼」外交引爆印太情勢劇烈變遷，台灣因新冷戰重返世界衝突最前線的關鍵位置，「台灣問題國際化」儼然成為習政權最大的噩夢，也因此台灣內部社會如何團結對抗習政權文攻武嚇的壓迫，已是最首要任務，只盼疫情襲捲全球的過程可以讓各黨各派重思「同島一命」的重要與可貴。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法