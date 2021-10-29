自由廣場》荷蘭人為台灣人上了一課

◎ 宋啓成

近來，中共軍機頻頻飛臨我防空識別區，數量上且有愈益擴大之勢，「軍事挑釁」與「不算擾台」之說，於是在國內形成兩種截然相對的輿論。筆者以為，挑釁也好，無事也罷，但國防不可一日無備，卻是千古不變的真理，當中還需仰賴「憂患意識」，才能「帶著敵情備戰」，發揮加成效果。三百五十九年前，荷蘭人就是缺乏憂患意識，引發內鬥，致遭鄭成功擊敗，退出台灣。

一六四四年滿清入關，不旋踵，反清勢力節節敗退至中國大陸邊陲；當時在大陸東南沿海的鄭成功，率部反清復明，雖十數年卻難有突破。事實上，統治台灣的荷蘭人早就預想到鄭氏可能的入侵，也早就下令強化在台駐軍規模，且時時關注鄭氏動態，必要時還加派兵力增援；雙方因海上貿易引爆衝突，更是讓荷蘭人時時繃緊神經。

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只不過，謠傳多時的入侵始終未見，反倒鬆懈了荷蘭人的心防。一六六一年初，一支派駐來台，由十二艘船所組成的增援艦隊，因駐防已近半年，指揮官范德蘭不願久滯台灣，且堅信鄭成功不會來犯，遂與台灣長官揆一爆發嚴重對立，也驚動巴達維亞（今印尼雅加達）的荷蘭總部。巴達維亞方面最後決定將揆一撤換，這支增援艦隊也離開台灣，卻給了鄭成功難得的機會。遂趁著敵「兵力空虛」，成功登陸台南，最後逼得荷蘭人談和並於隔年退出台灣。

荷蘭人在防衛台灣時的憂患意識之變化，恰恰反映「一鼓作氣，再而衰，三而竭」的道理。雖說內鬥當時未見戰端，無「一鼓作氣」空間，卻也考驗著領導人如何防患「再而衰」；「防衰」與「防竭」之效，正是領導人智慧的反映啊！

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，世新大學助理教授）

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