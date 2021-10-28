自由廣場》先請美國修改這條外交準則

◎ 林正二

美副助卿華自強日前表示，台灣頻頻被排除在聯合國活動外，是因為中國錯誤使用聯合國大會二七五八號決議，各會員國應加入美國行列，支持台灣有意義參與。

依照二七五八號決議案，雖然中國取代了「中華民國」在聯合國的席位，但該決議案並未表示「台灣是中國的一部份」，我國應用「台灣」的名義申請加入聯合國，才可能成功。然而，衡察中國把持了很多會員國，以及美政府迄未修改「美國不支持台灣參加以主權國家為會員國的國際組織」之外交準則，顯然仍在「一中政策」架構中執行台海策略。

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有鑒於此，台灣入聯首先必須促請美政府修改該準則，方能獲取美政府的全力協助，加入我最有條件成為會員國的世衛組織，而後再經由世衛叩關聯合國。

目前台灣只能在美國的支持下，以觀察員身分「參與」世衛大會，而不是「參加」世衛組織成為會員國。為突破台灣入聯瓶頸，建議政府外交團隊透過強大僑團等的協助，在選舉募款、組織拉票等方面幫忙友我國會議員競選，期能跟美國會議員建立更密切的關係，以遊說他們任內督促美政府修改上述的外交準則為「支持台灣加入以主權國家為會員國的國際組織」。

同時，在美國總統大選期間，台僑更要像以色列裔一樣，傾力設法讓台灣議題成為大選焦點，以建立跟白宮更緊密的關係以及以台灣為主軸的台海政策，而能配合國會議員的運作，促使美政府修正上述對台灣不利的外交準則。

果能如此，台灣就有機會加入我最有資格成為會員國的「世衛組織」，發揮我醫療公衛專長，為國際社會作出貢獻，進而以台灣在聯合國重要組織的傑出表現，叩關聯合國。

（作者為退休駐美外交人員）

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