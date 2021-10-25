自由廣場》提高罷免門檻？再想想！

◎ 黃秀梨

媒體報導，二○一六年「公職人員選罷法」修法降低門檻至今，高雄市前市長韓國瑜、桃園市前議員王浩宇、台中市立委陳柏惟相繼被罷免，學者認為，五年來已看到報復性罷免的後果，朝野應平心靜氣檢討選罷法，終結惡性鬥爭。

看到這樣的報導，筆者身為綠營支持者，我兒子這次也出席陳柏惟在烏日舉辦之「台灣民主轉骨湯」音樂會，擔任演唱來賓，雖然對投票結果感到很難過，但筆者認為民進黨要不要跟著所謂學者專家起舞，最好多集思廣益，聽聽各方意見再說！

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如同作家顏擇雅稍早在臉書提到，綠營過去在國民黨立委蔡正元罷免案後推動修法，當年修法通過時，蔡正元雖然已經不在國會，但綠營上下也相當高興，認為如此可以避免國會未來出現其他的「蔡正元」。現在陳柏惟被罷免後，顏擇雅認為，如果因為第一位被罷免成功的立委是綠營新人，就要重新把門檻拉高，恐怕會給人「民進黨就是鴨霸」的口實。

至於「罷免票數比當選票數」少的問題，須考量投票時不同背景，因為總統、立委是合併選舉，自然拉高投票率，例如去年總統投票率高達七十四點九，而3Q案投票率接近五十二趴，當然無法相提並論。

另外，國民黨發言人江怡臻點名民進黨立委許智傑、邱議瑩、趙天麟簡直就是「民進黨的新三寶」。如果藍營人士認為罷免門檻太低，不妨就請藍營罷免看看，保證結果是灰頭土臉。反之藍營也有不少荒腔走板的立委，不妨就請綠營罷免看看，就可以知道罷免門檻是否太低？

（作者為退休高中教師，彰化縣民）

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