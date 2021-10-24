自由廣場》回顧朱高正衝撞劉闊才

◎ 何來美

前立委朱高正辭世，他生前最驚人的政治舉動，是在一九八八年四月七日，因不滿「萬年國會」，跳上立法院主席台，雙手扭住主持會議的副院長劉闊才，劉差點從座椅中摔落，受到嚴重驚嚇，朱高正則贏得「台灣第一戰艦」稱號。

那年擁有德國法學博士學位的朱高正才卅四歲，年輕力盛，敢衝敢拚；畢業於日本京都帝大的劉闊才則已七十七歲，但論年輕時的英勇，他與朱相較並不遑多讓。

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一九四七年台灣發生二二八事件，卅六歲的劉闊才被推舉出任苗栗壯丁團團長，維護地方治安，國軍派廿一師來台鎮壓後，他被控「擁槍自重」，與四位幹部被捕，後經他母親花了（舊台幣）五百萬元「保命錢」賄賂官員才獲釋。

這段歷史，近代史學者許雪姬、陳翠蓮都有深入研究，而根據保密局的官方資料，是將劉闊才視為領導地方人士毆劫外省人的暴徒頭頭，卻忽略了當時來台接收官員的貪瀆腐化，欺凌台人，造成台人不滿。

苗栗縣首屆縣長選舉，劉闊才支持前新竹縣防衛司令劉定國，與新竹縣議會議長黃運金對壘，從此苗栗縣政壇形成劉、黃兩派，劉闊才、黃運金也成為派系祖師爺。第四屆縣長選舉，劉闊才是國民黨提名最熱門的人選，但因他有二二八前科，臨時被老蔣劃掉，改徵召黃派的林為恭；直到後來獲老蔣召見才冰釋，並獲提名角逐一九六九年立委補選，以全國最高票當選。

一九七二年劉闊才當選立法院副院長，一九八八年底立法院長倪文亞隨第一屆資深立委退職，他始扶正當院長；一九八九年底他的次子劉國昭當選增額立委，他見兒子繼承衣缽，在《第一屆中央民意代表自願退職方案》公佈前，於一九九○年二月十二日率先退職，留下美麗的下台身影。

一九九三年劉闊才去世，享年八十三歲。朱高正後則從民進黨出走，先自組中華社會民主黨，再加入新黨，政治意識形態也漸由綠轉藍。

這段卅三年前的往事，隨著劉闊才、朱高正的去世，已走入歷史，在國人心中也該各有評價。

（作者文史工作者、住苗栗市）

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