自由廣場》強制公安檢查 比管委會重要

◎ 曹耀鈞

高雄市城中城大樓火災，造成四十六死慘劇，內政部表示，已經要求全台各地方政府即刻全面清查並盤點「高風險建築物」，並針對這些建築研擬消防安全計劃，執行分類分期改善計劃。

高雄市政府也同步啟動高雄市自治條例的修訂，未來會輔導高雄市老舊大樓成立管委會，若仍不成立，將會開罰。但是，現存的危老大樓，其住戶多半就是因為弱勢，才向房東低價承租，而由於居民的能力與公益性不足，現實上根本難以組成管委會，這樣的狀況下，開罰不知有何意義！

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這次事件的本質，暴露了公共安全檢查的重要性與強制性，而不在未成立管委會。因為在火災的前幾天，高雄市政府消防檢查人員便已發現一、二樓的樓梯間被設置柵欄，造成無法進去實體檢查，所以通令大樓限期改善。換句話說，若消防檢查人員能強制進入大樓並發現防火門及電梯門不見的問題，也許就不會釀成這麼嚴重的傷亡。

大樓建物的相關規定，現有法令都已很明確，設置管委會雖是一項要點，但是有多少是虛有其表的管委會呢？相信全台灣的老百姓心理都有數，絕不是這次大火的關鍵。

這次大火也反映出弱勢居住的困境。都會住宅租金高昂，社會弱勢負擔不起，於是被迫去住在安全堪慮的地方。再由於居住環境的公安要求及管制散漫，市場供需因此持續存在，造成惡性循環。更令人揪心的是，就算房東提供了惡劣與危險的居住空間，這些租戶可能悲慘到連如何向政府檢舉的基本常識都沒有。

所以，最迫切的改善之道，是政府應落實強制實施公安檢查，要求相關義務人（房東）履行相對責任。市府工務局、消防局和環保局應聯手主動不定期稽查大樓結構、違章建築、消防設備及逃生梯的雜物堆積狀況，對於違法確實開單。

聯合稽查的另外一個積極意義，則在預防各單位的貪瀆弊端。根據國際研究，建立廉能施政的關鍵時點，就在發生重大事件，全民關注且民氣可用之時，政府要趁勢強力執法，不久就會成為市政慣例。再強調一次，問題不在法令的完備與否，而在於是否徹底執行。

（作者為高雄市科技管理學會監事、中華公共事務管理學會特聘研究員）

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