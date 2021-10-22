自由廣場》高雄計程車司機的話

緬懷台灣文化協會 反對罷免陳柏惟

◎ 賴其萬

一百年前(1921.10.17)台灣文化協會的成立是一群知識份子跳出「獨善其身」的窠臼，毅然負起啟發大眾改造社會的神聖使命，他們踏出學校、醫院、辦公室，走上街頭，以教育大眾、啟發民智為己任，展開轟動台灣的啟蒙運動。

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幾天前我有機會參加在高雄舉行的「台灣醫學史學會」與「杜聰明博士獎學基金會」在高雄合辦的「台灣文化協會百年紀念研討會」，聆聽內容豐富的「台灣文協時代之醫學教育精神」、「從文協時代之工運、談職業病醫學與專業發展」、「台灣文協時代之醫界人物」，心中有無限的感動。

想不到在趕往高鐵站的計程車上，一位非常健談的司機不知怎地談起他對於上次「高雄選錯了市長」的感慨，由「如果現在是那位Ｈ市長在位的話，現在高雄市的疫情不知道會是怎麼亂」。他舉了許多Ｈ市長令人失望的地方，尤其是上任不久，就跑去選總統。他說幸虧台灣的人民眼睛雪亮，讓Ｈ先生大輸，否則嚴峻的武漢肺炎以及最近的國際險惡形勢，台灣可能已不堪設想。

緊接著，他說他非常擔心，現在有一群人想濫用民主制度，發動罷免一位做得很好的民意代表，而某一個黨新選出來的主席，竟然傾全黨之力，想拔除這位問政勤勞，為民口舌的好立員。他說如果這位陳委員不幸落馬的話，這席次將又被世襲的「宮廟文化」所掌握。但他深信以台灣人的智慧，這是不會發生的。

到了高鐵站，這位沿路「政見發表」的司機先生很客氣地說，他沒有上大學，但他非常關心台灣的政治，希望我不介意他講了那麼多話。我坦白告訴他，我非常同意他的看法，其實有沒有上大學並不是那麼重要，我非常羨慕他的職業，使他接觸到社會的脈動。

上了高鐵，我不覺想到，如果蔣渭水先生今天聽到這位司機先生所說的這一番話，他一定會感到十分欣慰，但如果兩天後，萬一這種政黨運作的罷免得逞，導致劣幣逐良幣的話，我真不知道台灣的民主是幸還是不幸。

但如果這位司機說對了，以台灣選民的智慧，我們沒有看到「惡罷陳柏惟」真的發生。我會很想向蔣渭水前輩說一聲，現在的台灣人已經脫胎換骨，您一百年前的「臨床講義」，對名字叫「台灣」的病人所下的診斷「智識營養不良症」已經治癒了！

（作者為醫師）

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