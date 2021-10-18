社論》紅色中國喚醒了那頭沉睡的獅子

蔡總統在國慶日宣示「四個堅持」，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並將中華民國與台灣作歷史與現實的連結，提出「中華民國台灣」的完整論述。此說應可化解外來的中華民國認同與本土台灣認同的矛盾，乃是台灣主權論的重要里程碑，卻引來藍營與中共的猛烈抨擊。相對之下，全球挺台的聲音不斷湧現，顯見在最艱難的時刻，台灣已贏得國際社會的支持。

中國的「武統」叫囂與擾台行動，近來特別喧鬧，坊間充斥著各種武力犯台時間表，企圖不戰而屈人之兵。而在台灣危疑震盪時刻，有統派政客公開指控總統、閣揆會在中共武力犯台時首先投降；前總統批判四個堅持違憲，卻與當年奪取國民黨政權的中共許下「九二」盟約，似乎在合理化中共的搶親行徑。尤有甚者，自稱「正常倫」的國民黨新任主席，竟視民主體制下的執政黨如寇讎，宣稱上任的首要任務，是推動報復性罷免及四項公投，完全沒有「同島一命」的認同感，反而願意與中共「求同尊異」。荒謬的是，國民黨為了要求全球防疫成績最好的民進黨政府道歉未果，竟然全面杯葛、癱瘓國會議事。無怪乎美國前國務卿萊斯會斷言，台灣立法院九月底的肢體衝突，可能不是源自台灣社會矛盾，而是外力鼓吹「親中勢力」造成，企圖迫使台灣政府難以施政。萊斯的推測未必為真，卻反映了主流民意對於那些亂台政客的質疑。由此可見，正常倫領導的國民黨並沒有正常化，反而走向極端化、邊緣化，與台灣社會漸行漸遠。

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台灣在中共武統威脅與統派政客亂台之下，看似岌岌可危，其實經過民主化、經濟發展，與認同的強化，台灣根基愈來愈扎實，任何內外在的挑戰均是一種磨練，讓台灣更加壯大。反觀威嚇台灣的中國，表面上「經濟繁榮」、「軍容壯盛」，實際上則陷入內外交迫的危機。易言之，習近平統治下的中國已由盛而衰，而多數中國人卻無知覺，任憑中共領導人催眠與小粉紅狂熱叫囂，以致共同陶醉在中華民族復興的美夢之中。但實質上，中國衰敗的危機迫在眉睫，而武統台灣只是習近平為了轉移社會矛盾、經濟泡沫破滅，尤其全球圍中困境的迷障。習近平統治的最大特色就是強化數位獨裁，對中國人民進行全面監控；而統治羅網愈密，與人民的矛盾也愈深。或許有人認為中共是一種新型態的科技極權，不會被扳倒。但蘇聯、東歐共產黨當年的統治也是密不通風，有如銅牆鐵壁，卻仍然在矛盾到達臨界點時一夕崩潰，人民推倒那些極權政府幾乎不費吹灰之力。

今日習近平的統治，遍及民眾生活的任何層面，都必須符合官方的意識形態，民意沒有宣洩的管道，因此矛盾也在快速累積，一旦統治出現些微裂縫，都可能造成政權的潰決。其次，中國崛起的支柱在於經濟快速成長，但低成本不再，而偷竊智財權、強迫技轉、政府補貼，以及不公平貿易手段，均遭到對手反制，中國式經濟成長的優勢消磨殆盡。尤其，房地產業大舉財務槓桿操作營造出來的榮景，已因恆大等房企的債務違約，導致了泡沫破裂，形成中國版的雷曼兄弟風暴。加上，中國違反自由貿易機制，以抵制澳洲煤炭進行政治報復，種下拉閘限電的危機，嚴重影響民生、產業，種種徵兆反映中國經濟已由高原墜落，不知伊於胡底。尤要者，中共對外推動戰狼外交，要把極權統治與價值觀向全世界輸出，與民主陣營的矛盾已到生死交關地步，造成天下圍中的不利形勢。

毛澤東常嘲笑美國是「紙老虎」，認為「美國帝國主義」不堪一擊；另外，普遍流傳卻出處有疑的拿破崙經典名言︰「中國是一頭沉睡的獅子，當這頭睡獅醒來時，世界都會為之震動。」當前的中國領導人尤其喜歡引用「中國睡獅論」，呼應所謂「中華民族偉大復興」；而共產中國的崛起確實也令一些人顫抖。不過，崛起的專制獨裁中國並非良善帝國，它與一切文明國家及普世價值為敵。證諸歷史，凡是鼓吹民族主義、愛國主義而對外侵略的國家，不管初期曾經擁有多麼豐碩的戰果，最終都難逃敗戰覆亡的命運。如今，世人所見的景象已經翻轉，美國不是紙老虎，反而才是那頭睡獅。而這頭睡獅已被紅色中國喚醒，正在發揮道德勇氣領導自由民主國家對抗蠻橫的共產帝國。當全球正義力量團結對抗邪惡帝國時，那顯然將是習近平統治下的中國由顛峰走向衰落的時候了。

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