自由廣場》百年文協 百年追求

◎ 吳潮聰

一九二一年十月十七日，台灣青年林獻堂、蔣渭水、蔡惠如、蔡培火、林幼春及賴和等人在台北市大稻埕創立「台灣文化協會」，推動文化啟蒙；為了傳承文協精神，文化部持續推廣十月十七日為「台灣文化日」，所以這兩天在台灣各地有很多紀念活動。事實上，從年初開始就一直有許多系列性活動及相關的特展，從文學、美術、音樂、電影等各面向，展現台灣百年來的文化脈絡與發展成果。

例如，台中國美館的「進步時代 - 台中文協百年的美術力」，台灣文學館的「百年情書·文協百年特展」，台灣歷史博物館的「樂為世界人 - 台灣文化協會百年特展」，傳統藝術中心在台北市舉辦的「新文化觀點 台灣音樂 - 百年特展」，以及國家電影及視覺文化中心的「致憤青·文協百年紀念影展」，北師美術館的「不朽的青春 台灣美術再發現」，北美館的「走向世界：台灣新文化運動中的美術翻轉力」，還有文化部委託台灣文學館出版「文協一百點：台灣真有力地景指南」等。

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除了公辦活動外，民間單位也共同響應辦理多項紀念活動，包括台灣文學學會、台灣北社、蔣渭水文化基金會、吳三連台灣史料基金會、阿罩霧文化基金會、楊逵文教協會、杜聰明博士獎學基金會、台灣醫學史學會、明台高中，及賴和文教基金會等。

賴和文教基金會自二零一零年開始，每年會在賴和先生的冥誕（五月二十八日）前夕舉辦音樂會，這是國內第一個以台灣文學家之名的城市節慶，大都是年輕的音樂愛好者參與演出，同時也會邀請許多在地的商家與文創青年共襄盛舉。今年由於疫情的影響，基金會將原訂在五月份舉行的音樂會活動遞延，也配合了台灣文協百年的紀念日，在台灣文化日的前夕（十六日）舉辦二零二一台灣文化日在彰化 - 百年追求紀念音樂會，除了紀念文協前輩的啟蒙奮鬥精神，也要彰顯文協的自由意志必將帶領台灣人民走向光明的未來。

（作者為精神科醫師 ，賴和文教基金會董事長）

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