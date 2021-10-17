自由廣場》談388年前一場不對稱作戰

◎ 宋啓成

受兩岸軍力愈漸傾斜影響，專家學者皆建議台灣應發展「不對稱戰力」。然「不對稱戰力」究係何物？在此舉一場發生在三百八十八年前，影響台灣深遠的「不對稱作戰」，一六三三年十月二十二日的料羅灣海戰為例，以饗讀者。

一六二四年，荷蘭以台灣作為東亞貿易據點；為求貨源穩定與壟斷貿易，荷蘭或以走私、或與當地海盜合作，但效果有限。

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一六三三年初，派在台灣的最高長官普特曼斯決定以武力迫使明朝釋出更多利益，遂從當年七月起，多次襲擊福建各港口；連明朝最強大，由海防游擊鄭芝龍率領的艦隊也幾乎損失殆盡。

在無法接受談和條件下，明朝政府決定祭出報復，動員沿海民眾建造大批小型快船，蒐集油、木料等易燃物，準備萬船齊發，進行火攻。於是藉十月台海強勁東北季風之便，由鄭芝龍率領一百五十艘大小帆船，對停泊在金門料羅灣的荷蘭艦隊發起突襲。荷蘭慘敗，明朝也暫時無力再興攻勢，雙方最後各退一步，台海恢復和平。

本戰，荷蘭憑藉火砲威力與船艦結構皆優於明軍之利，瓦解其海上武力。明朝政府則動員民眾，短時間建造大批小型快船，並乘荷蘭艦隊躲避颱風，停泊於不利發揮戰力的料羅灣之時，一次發動大批小型快船，乘著東北季風，從金門北方的圍頭快速駛近荷艦。荷艦雖有火砲與堅固船身之利，但仍無法全數阻截快船，致突破攔阻之極少數快船得以鐵鉤鉤住荷艦、縱火焚船，瓦解敵戰力，正是以我之所長，彌補我之所短，進而抵銷敵之所長，造成敵我優劣易勢，贏得最後勝利。

雖說縱火焚船的戰法在當時屢見不鮮，但鄭芝龍兼用東北季風與料羅灣不便荷艦發揮戰力之便，致原先信心滿滿的普特曼斯最終難逃戰敗厄運。正可謂以大批快船所建構的「不對稱戰力」，結合天候與戰場形勢所進行的「不對稱作戰」，讓強大敵人戰敗的成功案例。

（作者為世新大學助理教授，前國防大學戰爭學院上校教官）

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