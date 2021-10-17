自由共和國》黃昆輝／社會變遷中 新世代教育的挑戰與契機（上）

黃昆輝／前總統府秘書長、財團法人黃昆輝教授教育基金會董事長

重大社會變遷的挑戰

教育的目的，主要在培育人才；優質的教育，不但要使個人的潛能獲得最大發展，而且所培育的人才，為社會所需，能適應社會快速變遷，有助社會發展。今日，新世代教育所面對之重大社會變遷的挑戰，主要來自數位化、民主化及全球化。

（一）數位化

1.數位化帶來工作型態與用人需求的改變

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現代科技快速發展的衝擊，對新世代的影響最為直接，現代科技如「人工智慧」（AI）和「資訊與通訊技術」（ICTs）的快速發展，改變了產業的工作型態與用人需求。基本上，現代勞動力，除了認知與技術外，尚需具備4C的能力，包括批判性思考（critical thinking）、創造力（creativity）、協作力（collaboration）及溝通力（communication）。同時產業界也需要更多跨領域與創新人才。由於自動化的普通應用，簡單重複的工作將被取代。預估未來十年，大約四十％到五十％的工作直接或間接被人工智慧所取代。相對的，資料統整的綜合分析、人文關懷、藝術創新等工作，則難以被機器人所取代。另外，綜理全局、分層負責的管理工作、主管的工作地不易被取代。因此，新世代必須改變他們的就業準備，養成非傳統的「新能力」來因應產業界用人的新需求。

2.數位化亦導致學習方式的改變

科技發展不僅衝擊新世代的就業準備與職涯發展，也影響他們的學習方式與教育歷程。現代科技之於學習，既是學習的內容，也是學習的工具，更可作為學習的管道。疫情期間的視訊教學與線上學習，已讓我們見識到數位科技應用在學習的重要角色及其顯著效果。毫無疑問的，科技的應用，使學習更快速、更有效，也使教育活動能跨越空間的限制。因此，新世代必須具備適應數位學習的態度與能力。

（二）民主化

1.民主化促成社會制度的轉型

我國自一九○○年代致力推動民主化至今已成為自由民主的國家。這種從威權體制邁向民主制度的轉型，是新世代面對的重大社會變遷。不過由於民主與法治精神尚未落實，雖有自由開放及尊重多元的民主形式，卻缺乏在地連結與文化扎根的價值共識與倫理規範，遂在政治運作與社會生活中逐漸形成意識形態的對立。且一到選舉，政黨及其候選人往往口不擇言，也不擇手段，進行分化，以謀取政治利益。新世代雖身處擁有自由與民主的制度環境，卻也目睹政治運作與社會生活中有違民主精神的亂象。這對新世代民主社會公民素養的培育造成負面的影響。

2.民主體制運作需要多元的公民素養

民主社會固需完善的制度和法規作為政治運作與社會生活的依據，但影響民主運作成效的主要力量則是公民行為，因此培養具有公民素養而能有效履行公民責任的「現代公民」，即成為我國邁向民主社會的首要工作。現代公民素養的內涵已非傳統的倫理品德所能涵蓋。倫理、民主、科學、美學與媒體的知能固為公民的核心素養，而關心公共議題、參與社區服務、遵守法律規範、追求社會正義、尊重生命價值、重視生態保育、關懷全球永續發展等，也都是現代公民應有的的素養。新世代面對國家民主化的變遷與轉型，應如何涵育多元複雜的公民素養而成為現代公民，確是一大挑戰。

（三）全球化

1.全球化衍生激烈的國際競爭

全球化浪潮帶來了日益加劇的國際間競爭，世界經濟論壇（WEF） 每年公布「全球競爭力報告」，針對一四○個國家的「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」進行評比排名。在教育上，每三年舉辦一次的國際學生評量計畫（PISA） ，也針對十五歲學生的閱讀、數學和科學三個領域的素養進行評比。我們在國家競爭力及學生素養評量的排名都還不差，較諸同級以上國家並無遜色，惟高低分的落差懸殊。鑒於國際競爭日趨激烈，新世代身處競爭性的國際環境，如何培養其未來承擔的能力，提升國家競爭力，也是要積極面對的挑戰。

2.全球化下未來關鍵的十年

聯合國教育科學文化組織（UNESCO）提出「邁向二○三○：教育新願景」（Towards 2030：a new vision for education），經濟合作暨發展組織（OECD） 也提出「二○三○學習羅盤」（OECD Learning Compass 2030）已影響到不少國家的教育政策規劃與實施。行政院國發會發布了「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，教育部亦發布「中小學國際教育白皮書 2.0」，均以二○三○為指標年。據稱，政府正在規劃成立「數位科技部」，以大力推動數位科技的發展與應用，政府勢必投入更多的資源，促進教育的發展，可見，未來十年相當關鍵，是新世代培養能力、發揮長才的契機，要把握這有利的學習條件與機會，付出更多的努力，獲致更優異的學習成就，提升競爭力。

（本文為作者應邀於二○二一台灣教育社會學會論壇暨世界社會學會期中研討會發表之主題講演）

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