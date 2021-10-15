新聞線上》鄭麗文和蘇貞昌搶一支掃把

鄭麗文指蔡總統和蘇貞昌會最先投降，一違事實，二辱元首和閣揆，有違質詢分際；蘇對鄭說「袂像恁遐袂見笑」，有失閣揆高度。兩人都有應該道歉之處。（資料照）

記者莊榮宏

中國國民黨不分區立委鄭麗文和民進黨行政院長蘇貞昌在國會激烈口角，一如以往，民主總是在吵吵鬧鬧中繼續向前走，再不濟也比「你家財產給國家用」的共產制度好；看到中國大企業家的悲慘下場，台灣人是抵死也不肯讓中共統治呀。

這次口角，朝野各有失分，而選民投票更傾向「兩害取其輕」，到頭來會認為「若朝野都不優，那就投給反共的，至少會幫台灣看家，保護我的財產」。

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吵架後，國民黨必不肯善罷甘休，將加碼剿蘇；民進黨則順水推舟，由蘇吸收藍營砲火，掩護全黨前進。

關於降共，鄭、蘇的爭點是「究竟誰會投降中共？」蘇用質問語氣反問鄭「難道妳要投降？」鄭則直接點名蘇和總統蔡英文會投降，而且是台灣最先投降的兩個人。

這一題吵得再兇，也不會有結論，但會有定見，因為究竟誰比較可能降共，多數台灣人心中有數。

親中或反共？各政黨的形象早已深植人心，中國國民黨不必討論，台灣民眾黨主席柯文哲的親中形象早已定型，該黨發言人楊寶楨最近還說「民進黨政客很怕統一後被清算」，幸災樂禍，好像在慶幸「我們民眾黨不會被中共清算」，這…，民眾黨還需要別人抹紅嗎？

怕被清算的，必不肯降，楊寶楨輕浮失分，又強化綠營反共形象，是不是二百五？

蔡總統在國慶宣示「四個堅持」，中共氣得直跳腳，等於見證小英堅定護台的立場；鄭麗文在國會指總統會「台灣第二個投降」，有違事實，純屬造謠，韓粉等級。

勇奪奧斯卡最佳男主角獎的電影「最黑暗的時刻」，有一段英國首相邱吉爾在倫敦搭地鐵時，在車廂內和民眾的對話，他問「倘若希特勒打到倫敦的街頭，你們怎麼辦？」一位婦女站起來說「那我就拿掃把去跟他拚命」。

蘇貞昌在立院備詢時曾引用它，表示兩岸若開打「給我一支掃把，我都跟他拚了」，稍有常識者皆知，蘇旨在展現抗敵決心，明明出自電影的感人經典，藍營政客卻始終在「掃把」兩字打轉，鄭麗文那天又對蘇重提掃把，一不讀歷史，二不看電影，令人掩面。

一支掃把，蘇看見抗敵意志，鄭只看見掃把，像不像佛印和東坡的現代版？

鄭麗文指蔡總統和蘇貞昌會最先投降，一違事實，二辱元首和閣揆，有違質詢分際；蘇對鄭說「袂像恁遐袂見笑」，有失閣揆高度。兩人都有應該道歉之處。

但鄭麗文既然抓著麥克風高聲公開痛罵蘇貞昌，就不要事後躲到「女權」的背後，這種行徑，簡直就像蘇貞昌吵架後找全國光頭男士聲援他，太幼稚了！

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