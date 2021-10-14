自由廣場》從中國網站大量盜播魷魚遊戲說起

◎ 劉明德

韓國電視劇《魷魚遊戲》在全球熱播，但因Netflix未進入中國市場，因此想在中國合法收看《魷》劇是不可能的。然而，至十月十一日，《魷》劇在微博話題上的閱讀量達十九點二億次，有卅九點五萬筆討論，週邊產品更是熱賣，還有許多影片模仿劇中的橋段「椪糖」，並引發韓駐中大使張夏成的公開批評，他說「目前中國至少有六十多個網站非法播映《魷》劇，並就「韓國企業商標在華被侵權等問題」要求中方改善。

其實這件事已引發兩個問題，一、為何在中國，不尊重他人的的智財權如此普遍？二、韓國都可以文化輸出，為何人口為韓國廿七倍的中國做不到？其實，兩個問題都指向同一個答案，那就是共產文化惹的禍。

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首先，從所有權角度來看，共產文化有個特徵，就是「你的就是我的，我的還是我的」，因此他們並不承認別人的所有權，包含智慧財產權、土地、身體等，而是隨時可以侵犯，例如以共同富裕為名勒索民營企業家。因此「光明正大」的播放以及觀看《魷》劇也就理所當然。正因共產，所以山寨商品到處都是，連最不該有的學術抄襲也成普遍現象。

其次，日、韓都能輸出文化，中國自詡為文化大國，有五千年歷史、GDP全世界排名第二，照理說，如此條件不可能沒有能走進世界的文化作品，而卻是確實沒有，原因何在？還是於共產文化。

簡單的講就是裝模作樣，一部裝模作樣的文化作品，不管是戲劇、小說、電影、音樂，都不會有人想看想聽，包括中國人自己，反而喜歡看日劇、韓劇、美劇。為什麼，中國窮嗎？不是，因為不真。那麼，為什麼連文化界都會有共產文化呢？源於共產體制。

在中共統治之下，所有中國人都受到監視和控制，沒人敢說真話，連要說什麼話、影視要拍什麼題材都受嚴格限制，在此情況之下，怎麼可能會有好的文化作品？

相比之下，台灣人真是幸福啊！

（作者是德國柏林自由大學政治學博士、台南市民）

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