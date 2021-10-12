自由廣場》實施高教準公共化政策 解決私大困境

◎ 陳劍賢

貴報報導少子化海嘯衝擊私大招生，廿七所私大招生率不到六成，加上已有九家私立大專院校停辦，私大最大困境就是招生。面對教育部規定，最近兩年新生註冊率均未達六成就列入輔導的大學，進而啟動退場機制，對一般私立大學壓力沈重。

自二○一五年實施十二年國民教育公共化政策，國中小學及高中職求學階段學生免付學費，私立中小學教師薪資比照公立中小學教師薪資；至於公立小學前幼稚教育，也推動類似作法，唯大學端以後，尚未實施公共化政策，私立大學生學雜費偏高，約為國立大學的二點五倍，部分私大教師因招生無著面臨減薪，薪資比不上公立大學教師，對私大師生權益，並不公平，因此早日實施高等教育準公共化政策，實為當務之急。

請繼續往下閱讀...

大專院校大幅增加，源自一九九四年「四一○教改聯盟」提出「廣設高中大學」訴求，目的在紓解升學壓力，全面提高國民素質，教育部呼應訴求，以專校升格為技術學院或科大，但未堅持由政府籌設新大學，教改會甚至主張自由市場機制，開放私人申辦大學，而政府便宜行事致出現一○五所私立大學，如今生源不足，部分私大只好停辦或解散。

為國民提供完整的現代教育，政府責無旁貸，若把辦大學的責任交由自由市場決定，必然品質參差，即使像美國極端資本主義的國家，政府都承擔起辦大學的責任，美國大學生公私比為四比一，台灣則反過來，公私比為一比二;公立大學的目的在提供國民高等教育的機會，私大則為了發展特色，可惜我國定位錯置，政府未能承擔辦大學責任，卻用最粗廉方式把專校升格為大學，面臨少子海嘯只好關門大吉。

教育基本法的核心理念係有教無類，遺憾的是社會對公私立大學分流，對公私立大學師生不同對待，因此現在推動高等教育準公共化政策正是時候，並逐步調整公私立大學學生比例，達成蔡政府十年政綱所提公立或公共化大學學生數過半的目標，並還私大師生權益。

（作者是美和科大兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法