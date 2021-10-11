自由廣場》以國會外交、政黨外交回應歐盟挺台

◎ 張淑中

歐洲議會十月六日高票通過決議，建議歐盟和美國就降低台海緊張情勢尋求共識與合作；決議亦明確指出，歐盟正推行的「印太戰略」，未來應強化與日本及台灣等美歐共同民主夥伴所扮演的角色。正當中共軍機侵擾台灣激增的此時，歐洲議會上述決議確有其重要戰略意涵，表示歐盟準備展開行動支持台灣，並彰顯與亞洲民主國家共同維護台海安全及印太區域穩定的決心。

其實，歐洲個別國家支持民主台灣的舉動，早有軌跡。例如去年八月三十日，捷克參議長韋德齊率領高達八十九人的訪問團來台，此為捷克自一九八九年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團。當時訪團除拜會蔡總統外，韋德齊參議長並在我國立法院發表重要演說，表達對民主、自由的理念，以及未來台捷兩國應加強合作的看法。

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再如，法國參議院友台小組主席李察(Alain Richard)率領的法國參議院參訪團於本月六日抵台訪問，拜會我國外交部、立法院、總統府等重要機關，也是支持台灣的顯例。法國策略研究基金會(FRS)研究員波恩達茲(Antoine Bondaz)日前接受中央社專訪指出，法國參議員此次訪台有其特別意義，顯示歐洲和法國近年來對台灣的重要性有所覺醒，也更願意公開表態支持台灣，甚至不畏懼中國的威脅或報復行動。

另外，根據中央社報導，立陶宛國會議員也將於十二月上旬訪台，希望促進立陶宛與台灣的雙方合作關係。

歐洲國家近來與台灣的互動升溫，除了上述各國議員來台訪問，立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家亦接連援贈台灣疫苗；除此之外，上個月歐洲議會外交委員會更高票通過「歐盟-台灣政治關係暨合作」報告及修正案，主張未來歐盟應與台灣建立更加緊密的夥伴關係。

台灣與歐盟國家都是擁有自由、人權及法治等核心價值與民主目標，因而未來不論是我國立法院或朝野政黨，都應共同努力並把握有利時機，配合台灣整體外交政策，持續推動與歐洲各國的「國會外交」、「政黨外交」，以擴大及強化台灣和歐洲各國的民主交流合作。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）

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