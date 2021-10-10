自由廣場》脫口秀的「合法」侮辱

◎ 謝政恩

最近脫口秀演員間之口舌大戰，引起全國關注，事件發展也峰迴路轉，筆者並無意細究該事件之誰對誰錯，但就引起紛爭之背景即脫口秀產出之各種放肆言語，吾人可略為思量。

脫口秀有其專業，近年來在台灣也已成為一產業，上開紛爭來源之「炎上」吐槽大會(Roast！)，許多國家均有類似的脫口秀型態，表演者會無所不用其極調侃或甚至羞辱某一或數位來賓，言論範圍可能包含種族／膚色／年紀、性別／向／行為、私生活／德等難認政治正確之主題，一般來說可能都得以刑法公然侮辱（或誹謗）罪提告，但因參與來賓多事先知道表演者講稿或有被攻擊之心理建設，故多一笑置之，講完了就算了，不太可能提告；就算提告，主觀上難認表演者有其犯意，客觀上在這樣吐槽大會的侮辱，似僅是一種嘲諷或甚至是種讚美，得否貶損人格或社會評價，有相當爭執空間，又或能以得被害人承諾或同意來阻卻違法，故不易成罪。

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前揭脫口秀紛爭關鍵人物之一「博恩」，過去還曾在其脫口秀節目中公然「假裝」侮辱其員工，該員工嗣後自訴公然侮辱罪，但實際上其等係為利用該訴訟就刑法第309條公然侮辱罪聲請釋憲﹙主張該規定之構成要件未臻明確﹚，希冀能將公然侮辱除罪化，然法院最後認定被告主觀上未有毀損名譽之意欲或認知，客觀上也不會貶抑社會評價，故判決無罪，然做出開創性見解，認為就類如「幹你娘」、「王八蛋」等實務上常會成立公然侮辱罪等用詞，不足以「侵害他人人性尊嚴的普遍性社會名譽」，未能成罪，則在我國妨害名譽案件泛濫成河的情況下，或能以此管制或篩除。

筆者其實也蠻喜歡看脫口秀及吐槽大會，但身為法律工作者，觀看過程中常冒冷汗，雖如前所述，脫口秀表演者對於參與來賓間之言論，似不易成罪，但由最近紛爭可見，如果發生脫稿演出，還是會擦槍走火，法律風險仍有；又表演者可能論及其他第三人，該第三人也有提告空間，故在觀眾歡笑一片下，仍不能不注意隱藏的魔鬼，以免遭反噬。

（作者為律師，台北市民）

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