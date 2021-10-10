自由廣場》世銀為中國賠了誠信

◎ 林尚榮

國際貨幣基金(IMF)和世界銀行(World Bank)即將於十一日至十七日在華盛頓以混合形式舉行秋季年會，IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)的揭幕演講，無疑會受到線上一百多個成員國的數千名代表、觀察員和記者的重視。但這位保加利亞籍的女總裁，這次可能會為年會蒙上陰影。

九月十六日，世銀發布正式調查報告，指出喬治艾娃在世銀任職期間（二零一七年到二零一九年），曾施壓內部工作人員，以造假提高中國在世銀《經商環境報告》(Doing Business)的排名。她於二零一九年十月轉任IMF。由於世銀慣例於每年十月出版下一年度的經商環境報告，因此，可能有問題的報告是二零一八年版到二零二零年版。巧合的是，這期間中國的排名突飛猛進，由第七十八名（二零一八年版），隔年大幅躍至四十六名，再上升到三十一名（二零二零年版）。

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目前委由第三方（WilmerHale律師事務所）調查即將告一段落，經媒體披露的二零一八年版，中國從起草的得分六十四點五分（總分是一百分），排八十五名，到報告出爐時變成六十五點三分，第七十八名，名次平上一年度；換言之，如不拉抬，等於是退步七名。報告發現，總裁及一名主要顧問施壓更改中國的數據，並指當時任世銀行長的金墉(Jim Yong Kim)可能也有份（下令）。

為何要竄改？因為基金經理人的分析模型將排名納入；排名提升，可以使更多外資流入該國，有助提振經濟與金融市場。至於協助（作假）者，得了那些好處？或受到出資國家多少壓力？恐怕只有當事人知道。世銀在二零一八年宣布增資一百三十億美元，將中國的投票權重從四點六八％提升至六點零一％，也被媒體將其與報告數據作假相提並論。

世銀對外表示，決定將二零一八年版報告撤銷，也停止發布二零二一年版，並研究以新方式評估經商和投資環境；目前世銀的經商環境報告是對十項指標進行評比（詳略）。

可以想像，若持續發行新版，中國史無前例的限電停產令、無明確執行方案的「共同富裕」，在「電力取得」、「保護少數股東」兩個項目將難以評分。其餘項目的成績也不可能好看。目前幾家大咖基金管理公司，已轉變投資立場，開始或已經遠離中國企業，如：方舟投資管理(ARK Invest)、軟銀的願景基金、索羅斯基金、艾略特管理公司(Elliot Management)、英仕曼集團(Man Group)。要提出怎樣的評比成績，才符合現實，也是世銀的難題。

世銀重新架構評估模式，是意圖為自己的信譽畫下停損，但此舉也意外幫助中國留住體面，不會留下經商環境(名次)大衰退的紀錄。

（作者為上市公司高階主管）

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