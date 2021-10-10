自由廣場》濫用歷史的惡習

◎ 林晚靜

中共老愛碎碎念「中國從一八四二年鴉片戰爭起，兩百多年來受盡西方帝國主義的羞辱和不公平對待」，給自己對外野蠻粗魯、霸凌鄰國的惡形惡狀，以及對內高壓統治的極權體制找藉口和理由，並定義國恥。歷史的帳翻不完：清兵入關滅明是否國恥？蒙古人滅宋是不是國恥？

九一一恐攻後，賓拉登在一段影片中得意非凡地說：「我們伊斯蘭教國家遭受這樣的待遇已經長達八十多年，飽受羞辱和輕蔑，我們子孫被殺害，鮮血流出，伊斯蘭的神聖性也被褻瀆。」

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法國在印度支那的殖民當時，泰國並沒有抗議，是後來為了政權的需要才炮製「國恥論」，用民族（粹）主義向人民洗腦，發揮「選定創痛」的效果，以利於鞏固政權，尤其是軍方的地位。「以國恥論為養分的民族主義形塑了現代泰國的基本歷史觀」。

所以「國恥論」並非只有中共大肆渲染，許多國際廢柴也死抱著不放。反殖近百年，基本上已經沒有外部殖民的問題，反而是「內部殖民」方興未艾。中共迫使人民對過去歷史只能有一種觀點，刻意否認歷史的多元呈現。在中國，歷史不是客觀學術，而是政治工具、洗腦的清潔劑，必須為政治服務。這就是「歷史的濫用」。

被人民接受和認可的歷史一旦受到質疑，會讓人痛苦，但那是成熟的表現。近年來，愛爾蘭接受了歷史內容的巨大改變，因為愛爾蘭的經濟成功，充滿了自信，過去的受迫害心態已逐漸消失，把分歧對抗又各為其主的混亂歷史，修成完整複雜較為客觀的歷史，一些過去非常重視的迷思也消失了。

最不堪的是被曲解的歷史和被壓抑的證據，更糟糕的是完全錯誤的歷史。像是中共多年來一直宣稱抗日戰爭是中共打的，國軍躲在大西南。後來事實與證據太清楚，謊言無法繼續，只好老著臉皮承認抗戰是國府為主力的戰爭。習近平要在辛亥紀念日發言，我們且看他是否又要扭曲歷史。國共兩黨都有篡改歷史的怪僻，實在變態。

台灣歷史教科書並沒有去中國化，只是順應國際史學界的「世界史」潮流，把台灣和中國都放在世界史的脈絡中呈現。這有什麼不對？

筆者呼籲國共兩黨尊重史實，誠實面對，希望能做到五不：一，不要把歷史當作政治的奴婢。二，不要剝奪歷史的主體性和獨立性。三，不要把歷史巫師化。四，不要讓歷史製造神話。五，不要濫用歷史，隱喻失意。尤其濫用歷史是漢人的悠久傳統，例如把台灣比做南明或鄭成功家族，忽略重大的細節與差異，都是離譜的謬誤。

（作者為中國問題觀察者）

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