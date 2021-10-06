社論》期待更多「真正愛台灣」的政黨

朱立倫昨日走馬上任，黨務人事各就各位。被韓國瑜的「神力女超人」批評為「黨性不堅」，新任秘書長黃健庭則稱：要讓大家看到什麼才是「真正愛台灣」的政黨。但願朱黃合作，令該黨氣象一新，逐漸走出深藍紅統的困境，也走出議場之亂、罷免之亂、公投之亂，以真正的「愛台政策」，讓國民黨的戰鬥力變強。

朱立倫並非強勢回鍋，張亞中之得票，將成他無形的壓力。近日來，國台辦千字文，濫肆批評我國外交部長；自由潛水世錦賽，大會忌憚中國撤我國旗，我方抗議並獲十國相挺；十一長假，中國以破紀錄架次軍機擾台，招致華府重話回應。而朱立倫對自家兇巴巴，對敵營軟趴趴。以及，習朱一來一往「為國家謀統一」、「反對台獨」。這樣的起手式，民進黨會害怕嗎？

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朱立倫為自己劃了兩個重點，一是重建兩岸交流平台和溝通的管道；二是國際關係方面，啟動對美代表處的籌備工作。美中之間求取平衡，似乎是他的國際觀。然而，二○一六以來，從兩岸到國際，都發生巨大變化。美國的印太戰略舖陳，從川普到拜登一往直前。北京的戰狼外交、隱瞞武漢肺炎真相嫁禍國際，乃至新疆、香港事態，連歐洲國家都不得不更關切台海的和平與穩定。在這種新局面之下，兩岸關係縱使仍是台灣的一道課題，但整個背景都已經風雲變幻了。面對中國挑戰，西方紛紛調整以往重中輕台的政策。台灣的行動，當然也要改弦更張。遺憾的是，朱立倫有點時空錯置，彷彿馬英九年代出海的浦島太郎，現在回來盡想刻舟求劍。連馬韓朱，耽誤國民黨二十年，令人感慨。連馬時期，兩岸處於美中夥伴關係，也就罷了。韓朱時期，美中轉為競爭態勢，還把舊口令當作通關密語，不啻自廢武功。

國民黨若選擇一個親中疏美日歐的定位，在台灣的政黨競爭環境中，想必是親者痛、仇者快、民進黨暗爽。成立不久的民眾黨，似乎也走向這一條藍色公路，「民進黨政客很怕統一後被清算」，站在什麼立場發言？令人匪夷所思！其他小黨，目前尚未成氣候。當今政壇，只有一個獨大本土政黨，對台灣而言風險很大。假使其他的主要政黨，都跟北京存在著通關密碼，各自被一中絞索套牢了，那麼，一旦民進黨滑鐵盧，國民黨、民眾黨等的九二共識、兩岸一家親，便可以主流民意的姿態，合理化與北京簽署一中協議，讓台灣的民主運作沒有翻身之地。

二○○○至二○○八，亦曾如此。二○一六至今，小英政府拒絕九二共識，北京也對台灣進行武統壓力測試，鳳梨、釋迦、蓮霧只是小兒科。其它的政黨，只要對台獨閃紅燈、對統一閃綠燈，即使政治影響力有限，北京仍樂得與之明來暗往。其目的，除了孤立民進黨，更重要的是，確保未來可能執政的它黨，哪天獲得政權就是北京的機會。習慣民主的台灣人民，無不認為北京的作法可議，但這就是一黨專政的政治投資學，它在香港不就養了一些忠誠的廢物嗎？

對於本土政權，北京持續施壓、一步不讓，阻撓它追求台灣國家正常化。一如對美日等友台國家，北京也是極盡所能，遏阻他們協助提升台灣國際地位，例如加入WTO或參與WHA等國際組織，不得已退而求其次，也不准越過承認台灣的雷池一步。對於台灣地位，北京的防火牆，一層接一層不留破口。立陶宛與台灣互設代表處，北京對立陶宛雷霆萬鈞、嚴陣以待，就是不讓立陶宛修正一中政策，偷渡任何政治成份。對於華府考慮讓台灣代表處正名，北京也在「三條底線」埋下伏筆，作為拜登想要獲得北京合作應對全球議題的條件。台灣本土政權執政，國際友台抗中聲浪升高，北京在這種不利環境的策略是守緊球門，儘量避免在台海失分。

北京的操作手法，其所換來的時間與空間，就等有朝一日台灣親中政權上台，國際氣氛且回到經貿利益優先，然後一口氣為統一進程下大補帖。為此，台灣的民主實踐，一定要注意這個風險：只靠一個本土政黨，如果施政不當、漠視民意、權力腐化，可能在別無選擇的情況下，票選披著經濟民生迷彩衣的北京「內應」。如何透過公民行動，讓主要政黨謹守台灣忠誠，堪稱與軍事自衛能力同等重要的民主自保機制。

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