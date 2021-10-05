自由廣場》抗中挺台的日本岸田內閣 正式就位

◎ 林逸民

日本自民黨內經過一番龍爭虎鬥，新黨魁岸田文雄誕生，也繼任新任首相。岸田家與台灣頗有淵源，岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎、曾叔公岸田多一郎，於日本時代在基隆開設岸田吳服店、岸田喫茶部，老建築至今仍保存，現分別為洋城餐廳、自立書店。岸田內閣的成立，也象徵台灣與日本關係未來將更緊密發展。

力主挺台抗中的日本前首相安倍晉三，二○二○年八月底因身體因素卸任後，繼任的菅義偉深陷防疫困境，同時還要肩負舉辦東京奧運的艱辛任務，不斷損耗執政能量，今年八月底橫濱市選舉中，由於政治判斷失誤，釀成鷸蚌相爭，在野黨立憲民主黨候選人山中竹春漁翁得利當選，使菅義偉內閣支持度釀成新低，為顧全大局，九月請辭。

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接棒的岸田文雄已確立黨政要職，「黨四役」分別為：

黨幹事長甘利明，自二○○六年起力挺安倍，之後支持安倍盟友麻生太郎，更是二○一二年安倍參與自民黨初選的總幹事；總務會長福田達夫，選前是支持河野太郎的黨內年輕反對世代之一，但也屬於安倍所屬的細田派；政策調查會長高市早苗，是此次安倍選前支持對象，總統蔡英文曾於選前通話，也是第二輪選舉中由安倍運作轉而支持岸田，而能擊敗對手的重要關鍵。

選舉對策委員長遠藤利明，屬於谷垣派，擔任安倍時代所創立的首任奧運大臣；同時，安倍的重要盟友，麻生派領袖，麻生太郎則將任副黨魁。

內閣官員方面，對國家戰略基礎最為重要的兩大要職，防衛大臣岸信夫、外務大臣茂木敏充，均留任。內閣官房長官則由松野博一接任，為安倍所屬的細田派。經濟產業大臣由萩生田光一接掌，萩生田為安倍親信，經常被視為安倍代言人。並計劃新設經濟安保大臣一職，專門抗衡中國。

岸田文雄的黨政布局，可說兼顧派系平衡，同時宣示穩健繼續進行安倍路線。自民黨告別菅義偉的困難時代，重新出發，抗中挺台的力道將更加充沛。

台灣在恭賀日本新任閣揆就職、喜迎台日關係可望更進一步的同時，也要同時思考：關係是雙邊的，筆者認為，日本挺台，台灣也應回報以善意，如今台灣成為全球對日本食品最嚴苛的國家，美國已經開放日本食品進口，台灣仍將日本食品汙名化為「核食」，這是對待朋友的態度嗎？

籲請政府應有魄力排除在野黨不理性的騷擾，立刻檢討日本食品進口政策，仿效美國完全開放，給岸田內閣一個就任禮，也為台灣加入CPTPP奠定良好的基礎。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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