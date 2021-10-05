自由廣場》疫苗與口罩的意識形態拉扯

◎ 張約翰

台灣至少接種一劑新冠疫苗的比率，截至十月一日已近六成，而本土新增病例經常「加零」。疫苗不夠的口水仗聲量降低，取而代之的是口罩要不要戴、清零還是與病毒共存的爭議，而這些爭議，又深受政治意識形態影響。

美國歷經三波新冠肺炎大流行，十月一日的七日平均新增病例仍超過十萬，已接種至少一劑疫苗的比率達六成五，那麼有多少美國人仍在觀望、有規定才打，甚至完全拒絕打呢？

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根據以醫療健保和公共衛生為主要議題長期監測民意的非營利組織「凱瑟家族基金會（Kaiser Family Foundation）」最新調查，九月仍有十二％美國人絕對不打疫苗，四％有規定才打，七％仍在觀望，也就是將近四分之一美國人即便疫情如此險峻也缺乏接種意願。其中，偏民主黨立場者缺乏接種意願的比率是九％，偏共和黨的則是卅四％，在性別、收入、年齡、城鄉、教育等人口變項中，差距之大數一數二。

另一項政治光譜的差距，表現在對於是否支持規定學校內教職員生應戴口罩。偏民主黨者八十三％支持規定全員戴口罩，共和黨為廿九％；至於不應規定戴口罩，偏共和黨者六十％支持，民主黨只有五％。

是否接受「與新冠肺炎共存一如流感」，感到不滿意甚至不爽的偏民主黨者有六十三％，共和黨是四十一％；感到滿意甚至很棒的，共和黨有四十九％，民主黨是卅三％。

從以上調查可以發現，從防疫工具、方法到目標，美國人的態度都因政治意識形態光譜而產生對立。台灣也正經歷類似的意識形態在拉扯。

台灣與美國最大的不同，是人們不管政治立場如何，對疫苗與口罩的接受度較高，不會因為意識形態而不打疫苗或不戴口罩，但這並不表示意識形態不會影響台灣的防疫。先前不同疫苗被貼上不同的意識形態標籤，還好隨著各種疫苗到貨漸增而逐漸淡去，但疫情才剛趨緩，又出現以拿掉口罩當做政治訴求的跡象，成為下一個意識形態攻防的戰場。

在全球疫情何時緩解尚未可知的情況下，支持已知有效的措施，對於務實的台灣人來說，是保護自己不受疫情傷害的方法。站在現有的成果上，以拋棄達成現有成果的手段為政治訴求，讓政治立場、意識形態取代經驗實證，那就不能算是「科學問題用科學方法解決」了。

（作者是世新大學傳播博士）

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