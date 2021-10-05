自由廣場》生技產業發展前景 問題待解

◎ 李伸一

台灣從一九八四年政府開始重視生技產業，並特別設置「生技與製藥工業發展推動小組」，二○○七年通過「生技新藥產業發展條例」，去年爆發全球武漢肺炎疫情，使生技產業的發，更加引起各界重視。

不過，檢視自二００二年的「兩兆雙星」、二○○九年的「六大關鍵新興產業」到二○一六年的「5+2產業創新」暨二○二○年「六大核心戰略產業」，政府確實有在推動生技產業發展，迄今生技產業雖有進展，但進度不符預期的好，無法如半導體產業帶動經濟的發展，更因與國際接軌不足，以致未能產生在國際上嶄露頭角的國際級生技公司和獨角獸，甚至比不上韓國已發展出國際級的美妝與生技代工產業。

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目前台灣生技業產值不及六千億元台幣，創造的就業人口僅十萬萬人左右，在整體產業鏈雖經歷了卅多年，發展仍然有限，其主要原因在於：

ㄧ、在台灣現有社會福利的環境與法規下，不利生技產業發展，因為我國是以非營利為目的的醫療政策，不像半導體等產業是以營利為主要目的，所以發展有所侷限。

二、許多生技廠商營收及盈餘均不足，卻利用第三類股（現改為科技類股）竅門上市，透過宣傳炒作手法，從資本市場獲取資金及利益，而政府更以租稅補助等誘因，致使一些生技業走捷徑、炒股票，加上資金短缺、研發人才不足，難以做較大規模的人體試驗，又與國際接軌不足，無法建立完整的產業鏈。

三、有意進軍國際的藥廠，由於對國外藥品公司認識不足、資訊獲取不易，各國法規的瞭解不夠透徹或條文內容的解讀分歧，以致所簽代理合約或合作契約發生爭議，常使本國生技廠商吃虧；更有甚者，上市櫃主管機構依國外似是而非的訊息，不確實查證，逕為最嚴厲之處分，使業者雪上加霜。

展望未來，台灣生技產業如何透過鬆綁法規，結合生技產業、科技產業、學術研究機構及醫界的分工合作，籌集資金、培育生技人才，連結上、中、下游，並產業化，發展更高階的生技醫藥、健康及醫療器材產品，並依各國市場特性進軍國際，加上政府的扶持、主管機關的公正處置，進而打造生技產業成為台灣新的標竿產業，是產、官、學、研、醫所要面對的重大課題。

（作者是國策顧問、現代財經基金會副董事長）

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