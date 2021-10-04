自由廣場》也談《外交政策》專文

◎ 方屏生

任教於美國的湯先鈍教授投書「習近平的『遺產』迷思令人擔心」，談到《外交政策》一篇專文，筆者好奇，上網閱讀原文China Is a Declining Power—and That’s the Problem，其中有關台灣的重點，湯文因篇幅受限而較少論及者，概述如下。

一、習近平的獨裁，不僅阻礙中國經濟發展的自由化，如果加上中國人口老化、勞工短缺、資源匱乏的趨勢，中國國力會下滑。

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二、中國正面臨國際社會抗議的外部環境，包括COVID-19病毒、侵犯人權和侵略性外交。

三、在亞洲，對抗中國的力量持續升溫。除了台灣要轉變成西太平洋上的戰略性「刺蝟」，日本正進行冷戰後最大規模的軍事集結，並同意如果中國襲台，日本將支援美國（出兵護台）。而南海周邊國家，特別是越南和印尼，也逐漸強化海空軍力。

四、其他國家，如澳洲正在擴大北方基地，以容納美國船艦和軍機，並建置遠距導彈和核動力攻擊潛艇。印度在中印邊界集結軍隊，同時派遣軍艦穿越南海。歐盟除了將北京視為「系統性對手」，法國、德國和英國也向南海和印度洋派遣海軍特遣部隊。至於「四邊安全對話」(Quad)以及「澳英美聯盟」 (AUKUS) 等，都是反擊北京惡勢力崛起所出現的「多邊俱樂部戰略」(multilateral club strategy)。美國鷹派現階段目標在於「孤立中國」，並破壞其發展。

五、在美國提供更優良的武器並重新塑造台灣的防禦部隊之前，中國將更渴望用武力解決台灣問題。因為美國正在淘汰老化的航艦和軍機，是中國奪台的最佳時機，並讓華府遭遇恥辱性的失敗。因此，原文要美國人提高警覺，因為 (may) 困獸之鬥會更危險。

六、該文用「權力交替理論」以及「修昔底德陷阱」，暗示美國對中國的戰略，不要搞到「權力交替」的邊緣。美國必須在軍備上急起直追，政治上還是以外交為手段，舒緩緊張態勢。戰爭，最好別發生。

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

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