自由共和國》曾進發／銀河醉落去

曾進發／攝影詩人
盤山公路蜿蜿蜒蜒彎彎曲曲
夜的車尾燈被調製成紅綠色潘趣酒
合歡峰頂上
北斗星用大勺子舀起酒漿豪飲
大口喝酒的星子們對著銀河在划酒拳
醉醺醺平躺在夜空的銀河醒酒了
45度角傾斜站起來
以踉踉蹌蹌的節拍
跳著麥可傑克森Smooth Criminal舞步
銀河醉落去
酒精把星子們的腦細胞浸了個濕透
鬧嚷嚷一閃一閃的醉言醉語
美麗的讓眼睛發痛
銀河醉落去
淡藍色天空被晨曦緩緩穿透
灑落一地靜謐
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