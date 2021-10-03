自由共和國》曾進發／銀河醉落去

銀河醉落去 2018．04．29 攝于 南投合歡尖山

曾進發／攝影詩人

盤山公路蜿蜿蜒蜒彎彎曲曲

夜的車尾燈被調製成紅綠色潘趣酒

合歡峰頂上

北斗星用大勺子舀起酒漿豪飲

大口喝酒的星子們對著銀河在划酒拳

醉醺醺平躺在夜空的銀河醒酒了

45度角傾斜站起來

以踉踉蹌蹌的節拍

跳著麥可傑克森Smooth Criminal舞步

銀河醉落去

酒精把星子們的腦細胞浸了個濕透

鬧嚷嚷一閃一閃的醉言醉語

美麗的讓眼睛發痛

銀河醉落去

淡藍色天空被晨曦緩緩穿透

灑落一地靜謐

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