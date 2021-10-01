新聞線上》朱立倫與柯文哲的蛇吞尾巴

朱立倫當選中國國民黨主席後，說接下來的陳柏惟刪Q罷免案、公投、年後選舉，每個挑戰都會全力以赴。（資料照）

記者莊榮宏

朱立倫一如所願，選上中國國民黨主席，但透過選前選後的言行對照，驗證此人是標準的「打著紅旗反紅旗」，其奪權手段和台灣民眾黨主席柯文哲的「打著綠旗反綠旗」如出一轍，藍白黨魁，武功相似。

民調顯示「反共抗中保台」才是台灣主流民意，但這對難兄難弟仍不放棄「親中媚共蔑台」，這與「蛇吞尾巴」有何不同？

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蛇吞尾巴是真有其事，國外一家寵物店的北美西部豬鼻蛇，被發現牠生吞自己的尾巴，一口接一口，直到無法動彈。

有人說蛇太餓，所以看見會動的東西就吞；有人說蛇被關太久，需要去看心理醫生；然則，藍白兩黨吞噬「台灣主體」，宛如政治自殺行徑，究竟是餓過頭，還是需要看心理醫生？

中共統戰是「結合次要敵人，打擊主要敵人」，朱立倫則是不斷「製造主要敵人」，好轉移大家的注意力，從而忽略他的過失。

但不斷製造敵人是仇恨動員，每用一次都對台灣造成傷害，有違政治道德，會招陰損。

藉著這招，朱立倫用「紅統」把張亞中拱成黨內公敵，外界誤以為朱是務實理性派，直到看見朱給習近平的回函，才知他也是紅統，張亞中輸得真冤。

當各界譴責朱的回函簡直是聯共制台、喪權辱台，朱趕緊把3Q哥陳柏惟拱成主要敵人，傾全黨之力，砍向僅有一席立委的基進小黨，成功轉移外界對朱的批判。

為了自保，朱會不斷製造敵人，運用外敵，拯救自己。

這個黨未因朱上台而理性，反而更加殺氣騰騰，喪失理性。

對基進小黨，趕盡殺絕，滅其香火，民主素養完全蕩然。

對執政大黨，無限抗爭，全面反對，不管國家內耗空轉。

對柯白友黨，你來我往，以牙還牙，只求生吞活剝對方。

這哪裡是戰鬥藍？根本就是殺戮黨、鬥爭黨。

回頭看民進黨，在東京奧運國手凱歸的「英雄派對」，蔡英文讓國軍特戰部隊在總統府前廣場展示廿公尺乘卅公尺的巨大國旗；即將登場的國慶大典，小英讓國軍直升機隊在空中吊掛十八公尺乘十二公尺的巨幅國旗。

親中統派天天罵蔡英文「台獨」，但說來諷刺，如今守護「中華民國」不遺餘力的卻是蔡英文，她也因而承受獨派的責難。

當民進黨向中間靠攏，藍白兩黨卻蛇吞尾巴，到底有沒有想要執政？

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