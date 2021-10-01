自由廣場》學習歷程檔案綁考招 操之過急

◎ 張惠博

「學習歷程檔案」遺失事件，引來教師團體、家長志工聯盟、大學教師等的熱議，並盼能深切檢討學習歷程檔案綁定升學考招的可行性。

事實上，學習歷程檔案公版模組並非首次出差錯，去年九、十月間即曾有部分學生無法上傳或上傳後檔案消失的狀況，只是，今年問題更加嚴重。令人意外的，教育部剛為檔案遺失道歉，卻於二十七日發布聲明指出，學習歷程檔案應占大學申請入學總成績至少二成，若有個別大學或個別校系不以此選才，教育部會評估並據以調減該校系申請入學招生名額比率。捍衛學習歷程檔案在大學考招的地位，至為明顯，也不容許大學有自主選擇的權利。其實，應鼓勵各大學開發出更好的選才模式，教育才能更進步。

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學習歷程檔案，本質上就是學生學習歷程的紀錄，國外的中小學校或是大學師資培育課程，常藉由學習歷程檔案，以促進學生的學習成效，且已有數十年之久，舉凡學習突破、創見、新的理解與體驗、有意義的學習，皆可納入其中，學生更經常自我審視學習歷程檔案內容、與其他同學相互觀摩或討論，也是修課學期成績的一部份，但未聞做為大學入學的依據。

另一方面，學習歷程檔案在台灣各級學校，較少被應用於教學之中，大多僅用於學術研究。然而，在研擬一零八課綱時，卻驟然將學習歷程檔案綁定大學推甄入學，造成教育界的大震撼，原因至少有三：一、師生對於學習歷程檔案的意涵與內容，既不熟悉，也缺乏經驗。二、欲進行學習歷程檔案的客觀評量，尚存在困難與阻礙。三、學習歷程檔案的上傳與資安仍有疑慮。

此外，學習歷程檔案有如幼兒的成長紀錄，非常豐富與精采。然而，因學習歷程檔案綁定大學推甄入學，學生為了爭取高分，並未能真實呈現學習歷程，例如只放進成功學習的部份，不提失敗的學習經驗，致無法完全記錄概念轉折的途徑，失去了學習歷程的根本要義。

因此，應先讓師生、學校先熟悉學習歷程檔案的意涵與撰寫要領之後，並能熟練學習歷程檔案的評量方法，再來決定如何綁定大學推甄，較具正當性與合理性。

（作者為彰化師大前校長）

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