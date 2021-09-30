自由廣場》依法論法 游錫堃是最大輸家

◎ 葉建良

國防部長邱國正杯葛立委陳柏惟以台語質詢，後續的發展竟然是立法院暫停通譯服務，令人錯愕。

立法院自己通過的〈國家語言發展法〉第十一條規定：「一、國民參與政府機關（構）行政、立法及司法程序時，得使用其選擇之國家語言。二、政府機關（構）應於必要時提供各國家語言間之通譯服務，並積極培育各國家語言通譯人才。」這部法是二○一九年年初立法的，到現在已經超過一年半，立法院才姍姍來遲，設置通譯服務。在服務啟用的第一天，陳柏惟委員第一位申請使用，卻遭到邱國正部長杯葛，一再以使用台語非必要為由，來干擾陳立委以母語行使職權的權利。

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事經媒體報導，社會輿論分歧；以台灣社會不重視母語，甚至加以鄙視的整體心態而言，批判陳委員的聲音比較大，不足為奇。然而，身為國家最高立法機關，立法院在落實〈國家語言發展法〉毫不積極在先；遇到強勢官員抵制，竟然率爾退縮在後，立法院長不僅沒有出面支持立委，甚至下令暫停依法應提供的通譯服務！

對照一九七九年省議會的「大軍壓境」事件，當年黨外（民進黨前身）省議員即使軍隊部署在省議會外，仍然勇敢抗議。今日民進黨已全面執政，曾任省議員的游錫堃院長面對軍人出身的強勢部長，卻無法捍衛立委的權利、立法院的權力以及法律尊嚴，愧對他的省議員前輩，表現令人失望。

（作者為退休督學，台南市民）

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